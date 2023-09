Helena Isabel ‘explode’ Internet ao mostrar-se praticamente nua: «Mulheres sem medo»

30 ago, 10:40

Helena Isabel soma elogios ao publicar uma imagem praticamente nua! Veja as imagens escaldantes

A desfrutar das férias no México, Helena Isabel tem registado vários momentos com os seus seguidores nas redes sociais.

Esta terça-feira a comentadora publicou uma sequência de fotografias mostrando-se sem biquíni: «México is always a good idea» (México é sempre uma boa ideia), escreveu na legenda do post.

Na caixa dos comentários os seguidores elogiaram a coragem da comentadora: «Tão gira, como é que é possível não haver fila de mexicanos atrás de ti!!»; «Mulheres sem medo, linda»; «És linda com ou roupa», entre muitos outros.

Veja a galeria!