Horizontal é o novo vertical: As novas fotos de Márcia Soares que o vão surpreender

Márcia Soares voltou a captar todas as atenções com uma nova publicação que está a dar que falar! A ex-concorrente do Big Brother, conhecida pela sua autenticidade e presença marcante, partilhou uma galeria composta por quatro fotografias tiradas na horizontal — algo pouco comum nos tempos que correm, em que o formato vertical reina nas redes sociais.

Na legenda, simples mas sugestiva, escreveu: "As 4 fotografias tiradas na horizontal que tenho no telemóvel!"

As imagens mostram Márcia Soares em diferentes momentos, mas há uma, em particular, que está a gerar mais reações: um clique um pouco desfocado onde a jovem surge a fazer um gesto inesperado para a câmara. Natural? Espontâneo? Provocador? Seja qual for a intenção, o momento está a despertar curiosidade… e muitos comentários!

Além do gesto, o detalhe curioso está mesmo na escolha do formato horizontal. Estará a ex-concorrente a lançar uma nova tendência visual? Ou será apenas mais um reflexo da sua forma única de se expressar?

Na dúvida, uma coisa é certa: quando Márcia Soares publica, os olhos estão todos nela. E, desta vez, não foi diferente.

Deslize pela galeria e descubra as imagens que estão a conquistar os fãs!