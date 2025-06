Iasmim Lira arrasa em biquíni: Veja as fotos mais sexy e bombásticas da ex-concorrente do Big Brother 2023

O verão ainda agora começou, mas Iasmim Lira já está a incendiar as redes sociais! A ex-concorrente do Big Brother 2023, que partilhou a casa com nomes como Francisco Monteiro, e Márcia Soares, mostra-se mais confiante e radiante do que nunca.

Nesta galeria de fotografias irresistíveis, Iasmim posa com diferentes biquínis, entre a praia e a piscina, em momentos cheios de atitude, estilo e sensualidade. A sua beleza natural e presença magnética não passaram despercebidas — e os comentários são prova disso.

“Diva”, “Deusa”, “Sereia”, “Uma autêntica maravilha da natureza” — são apenas algumas das reações deixadas por quem a segue de perto.

Entre sorrisos, olhares intensos e cenários de sonho, Iasmim Lira mostra que está em plena forma e pronta para viver um verão em grande.