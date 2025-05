Ícone autêntico! A transformação de Teresa Silva em fotos que contam a sua história

Teresa Silva ao longo dos anos: a transformação da ex-concorrente do Big Brother em imagens memoráveis.

Teresa Silva é um dos rostos mais reconhecíveis da história dos reality shows em Portugal. Desde que entrou na casa do Big Brother 2020, conquistou o público com a sua frontalidade, firmeza nas opiniões e autenticidade — qualidades que mantém até hoje, agora no papel de comentadora dos programas da tarde dedicados ao reality da TVI.

Para assinalar o seu percurso e a ligação contínua com os telespectadores, reunimos uma galeria especial com fotos de Teresa Silva ao longo dos anos, que mostra a sua evolução visual e pessoal desde os primeiros tempos no pequeno ecrã até à atualidade.

Nesta seleção de imagens, é possível ver Teresa em momentos marcantes da sua vida pública: dentro da casa do Big Brother, em eventos, ao lado dos netos e do filho Tierry — também ele ex-concorrente de reality shows — e mais recentemente nas suas participações como comentadora, onde continua a dar cartas com análises certeiras e uma postura firme.

Com o passar dos anos, Teresa mostrou que é possível envelhecer com autenticidade, confiança e estilo, mantendo sempre a sua identidade bem vincada. Esta galeria é uma viagem pela imagem e pelo carisma de uma das figuras mais genuínas da televisão portuguesa.