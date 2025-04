Igor Rodriguez é sincero aos seus sentimentos e abre o coração a Lisa. Surpreenda-se com o momento

As emoções na casa do Big Brother estão à flor da pele. Numa altura em que se começa a ver a proximidade entre concorrentes, outros procuram esclarecer questões pendentes.

Igor Rodriguez chamou Lisa Schincariol para, a sós, terem uma conversa acerca da sua relação. O concorrente não escondeu os seus sentimentos, e falou abertamente do carinho que nutre pela colega. Na conversa, Igor mostrou-se incomodado pela maneira que Lisa fala para ele. A concorrente respondeu que o acha "imaturo" e, por isso, ser diferente.

Ainda assim, Igor Rodriguez abre o coração com a colega. O concorrente assume sentir algo por ela, no entanto acha difícil acontecer algo pela proximidade de Lisa a Nuno Brito. Igor assumiu sentir-se incomodado com a proximidade dos dois, ainda que Lisa Schincariol não admita a existência de algo mais.