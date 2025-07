Imagens inéditas: A pastelaria de Kina que fez um grande sucesso em Espanha

Kina tem conquistado os concorrentes e os portugueses com as suas receitas de bolos e não só. A concorrente do Big Brother Verão é uma autêntica masterchef.

E sabia que ela já teve uma pastelaria de sucesso em Espanha, com o seu filho Micael? É verdade e as imagens da sua página de Instagram não deixam margem para dúvidas.

«Há uns anos a KINA e o @micaelhbc faziam da sua vida uma paixão pelos doces. Em Espanha, a Pastelaria Skazu era um sucesso entre os clientes. E ninguém ficava indiferente aos bolos feitos pela Kina», lê-se na legenda das fotos.

Segundo a mesma publicação, Kina é «uma mulher de trabalho. Que sempre meteu as mãos á obra e nunca deixou de acreditar. A mulher que visualizam no Big Brother é a mesma fora da casa. Uma pessoa que gosta de fazer bem aos outros».

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens da pastelaria de Kina em Espanha.