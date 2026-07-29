Imperdível: Descobrimos o homem de quem Joana tanto fala. E temos imagens para mostrar

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Descubra quem é o namorado da concorrente.

Desde que entrou na casa do Big Brother Verão, Joana tem falado várias vezes sobre o namorado, a quem se refere como Miguel.

Apesar da polémica com Boris e de nunca ter mostrado o namorado, a concorrente tem deixado claro que a relação existe. Agora, descobrimos quem é o misterioso Miguel.

Depois de uma pesquisa nas redes sociais, encontrámos o perfil de Instagram do namorado da concorrente e também várias fotografias que comprovam a relação entre os dois.

Nas imagens, Joana e Miguel surgem juntos em diferentes momentos, mostrando a cumplicidade que os une longe das câmaras.

Percorra a galeria e descubra as imagens de Joana ao lado do namorado, Miguel, que comprovam a relação e mostram um lado mais pessoal da concorrente do Big Brother Verão.

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