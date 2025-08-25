Inacreditável! Com menos 30 kg, este é o impressionante ‘antes e depois’ de Kátia Aveiro

Ao Minuto

13:07
Quem serão os nomeados da semana? Suspeitas, alianças e muita especulação - Big Brother
05:14

12:19
Dupla de costas voltadas? Afonso Leitão ignora Catarina Miranda e o ambiente fica tenso - Big Brother
03:43

12:13
Consulta intensa: Catarina Miranda e Jéssica Vieira trocam farpas após «plano nutricional» polémico - Big Brother
07:30

11:59
Catarina Miranda, em modo «nutricionista», dá conselho inédito a Bruna - Big Brother
08:49

11:45
Viriato Quintela enfrenta farpas e pergunta inesperada na «consulta» de Catarina Miranda - Big Brother
09:15

11:33
Consulta tensa. Viriato Quintela desafia Catarina Miranda e admite: «Agora estou aqui para ganhar» - Big Brother
08:00

11:21
Catarina Miranda aproveita dinâmica para «tirar nabos da púcara» de Afonso Leitão : «Quer uma dose de amor?» - Big Brother
03:29

11:16
Catarina Miranda surpreende Afonso Leitão com “consulta” insólita e surpreende com receita inesperada - Big Brother
07:10

10:47
Afonso Leitão repreende Catarina Miranda por ter acordado ao som das buzinas e recebe resposta inesperada - Big Brother
01:41

10:44
Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista» - Big Brother
01:50

10:41
Jéssica Vieira surpreendida por não ter sido expulsa: «Pensei que por esta hora ia estar no Dois às 10» - Big Brother
02:57

10:28
Maria Botelho Moniz no seu look mais bonito? Veja a reação da mãe da apresentadora - Big Brother

10:10
Acordar difícil. Concorrentes mudam de casa e enfrentam as primeiras dificuldades - Big Brother
06:27

10:09
Concorrentes acordam na nova casa, mas com cara de poucos amigos. Eis as primeiras imagens do Ninho de Verão - Big Brother
06:27

02:00
Ana Duarte e Catarina Miranda declaram ‘guerra’ uma à outra: «Tu não gostas de ninguém, só gostas de ti» - Big Brother
02:38

01:54
Ex-amigas entram em choque e as acusações sobem de tom: «Pessoa ruim e maliciosa» - Big Brother
06:11

01:50
Big Brother obrigado a repor a ordem, para parar gritaria de Afonso e Viriato - Big Brother
05:44

01:48
Campeonato de quem consegue gritar mais alto. Afonso e Viriato como nunca os viu - Big Brother
05:10

01:29
Viriato Quintela provoca Afonso Leitão: «De homem para homem, diz-me qual é a tua posição acerca do aborto?» - Big Brother
02:08

01:26
Conflito à vista: Afonso Leitão enfrenta Viriato Quintela e garante: «Nunca na vida ia ficar calado e de braços cruzados...» - Big Brother
01:30

01:20
Clima quente: Afonso Leitão chama Catarina Miranda de “primeira-dama” e trocam abraço cúmplice - Big Brother
03:32

01:19
Como será o novo ninho do Big Brother Verão? Concorrentes lançam especulações - Big Brother
03:01

01:13
Casa em alvoroço. Concorrentes não acreditam na expulsão de Kina e partilham os seus palpites - Big Brother
05:00

01:07
Falsa expulsão? Saída de Kina deixa os concorrentes em choque: “Quando é que sai a outra pessoa?” - Big Brother
03:11

00:58
O Big Brother está prestes a mudar radicalmente. Veja o anúncio final de Maria Botelho Moniz - Big Brother
01:42

Inacreditável! Com menos 30 kg, este é o impressionante ‘antes e depois’ de Kátia Aveiro

  • Big Brother
  • Há 2h e 30min
Inacreditável! Com menos 30 kg, este é o impressionante ‘antes e depois’ de Kátia Aveiro - Big Brother

Veja a impressionante mudança de Kátia Aveiro.

Kátia Aveiro perdeu mais de 30 quilos e recorreu às redes sociais para mostrar o impressionante 'antes e depois' e as diferenças estão à vista. 

Numa sessão de perguntas e respostas no Instagram, a irmã de Cristiano Ronaldo - que já participou num reality-show em Espanha - foi questionada sobre a perda de peso e contou tudo. 

«Olá Kátia. Quanto peso perdeste no total? Beijinhos», lê-se na pergunta de um seguidor. Em resposta, Kátia mostrou uma fotografia onde pesava 99 quilos e outra atual com 68 kg. 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as diferenças impressionantes. 

Partilha de Cristina Ferreira deixa influencer com "lágrima no canto do olho"

Há 3h e 43min

Mais deslumbrante do que nunca: Maria Botelho Moniz arrasa em mais uma gala do Big Brother Verão

Ontem às 21:46

Radiante, Vânia Sá derrete fãs com fotos da barriguinha (cada vez maior)

Ontem às 19:53

João Monteiro faz pedido caricato a Cristina Ferreira. E as imagens são imperdíveis

Ontem às 19:02

Luís Fonseca, ex-concorrente do BB 24 e amigo de Catarina Miranda, de luto após morte de jovem forcado

23 ago, 17:41

Ex-estrela de reality show em polémica: Samantha Faiers admite que filhos não usam protetor solar

23 ago, 17:28
Big Brother Verão: expulso inesperado surpreende tudo e todos

Hoje às 00:38

Kina namora com homem mais novo. Quem é Rafael, o homem que conquistou o coração da estilista?

5 jul, 11:31

Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão

Hoje às 00:21

A nova musa do Big Brother Verão? Ana Duarte exibe curvas e deixa tudo de queixo caído

20 jul, 22:36
06:27

Há 3h e 56min
É oficial: João Moura Caetano e Luíza Abreu estão noivos. E nós mostramos o pedido e o anel

Há 1h e 51min

Uau! Kátia Aveiro perdeu mais de 30 kg e as diferenças vão deixá-lo de queixo caído

Há 2h e 22min

Maria Botelho Moniz no seu look mais bonito? Veja a reação da mãe da apresentadora

Há 3h e 37min

Cristina Ferreira faz partilha sobre "amar a sério" e João Monteiro reage

Há 3h e 37min

Big Brother Verão: expulso inesperado surpreende tudo e todos

Hoje às 00:38
04:38

Maria Botelho Moniz invade a casa do Big Brother. Mas é ignorada

21 ago, 19:15
02:39

Só mais uma. Catarina Miranda chora e ameaça desistir do Big Brother pela quarta vez. O motivo? Afonso Leitão

15 ago, 22:01
01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

11 ago, 23:03
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

11 ago, 22:46
05:06

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

11 ago, 08:36
01:50

Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista»

Há 3h e 21min
05:44

Big Brother obrigado a repor a ordem, para parar gritaria de Afonso e Viriato

Hoje às 01:50
01:01

«Tu és mentirosa! A maior falsa aqui dentro és tu»: Ana Duarte explode para cima de Miranda

Hoje às 00:23
01:11

As imagens mais fortes do colapso total no Big Brother: «Sua suja»

17 ago, 18:25
02:25

«Há 3 dias que a carne está descongelada»: Kina critica lasanha de Catarina Miranda, mas os outros adoraram e aplaudiram o prato

16 ago, 20:01
Cláudio Ramos já tem favorito à vitória no "Big Brother Verão": "Vou investir 500 euros"

Há 26 min

Ana Duarte fala do divórcio "muito litigioso" de Ricardinho: "Saí sem nada"

Há 41 min

Incrédula, Catarina Miranda sobre saída de Kina: "É falsa expulsão!

Há 55 min

Bruno de Carvalho partilha novidade: "Faltam dois dias"

Hoje às 09:32

Francisco Monteiro confidencia: "É uma coisa que me tira o sono"

Hoje às 08:20
Maria Botelho Moniz no seu look mais bonito? Veja a reação da mãe da apresentadora

Há 3h e 37min

O ‘sol’ do Big Brother Verão: Maria Botelho Moniz brilha em look amarelo. E os detalhes impressionam

Ontem às 21:55

Mais deslumbrante do que nunca: Maria Botelho Moniz arrasa em mais uma gala do Big Brother Verão

Ontem às 21:46

Mistério e grandes revelações: Isto é o que reserva mais uma gala do Big Brother Verão

Ontem às 19:30

Maria Botelho Moniz e Kina viram meme na Internet: «Isto trabalha o glúteo?»

22 ago, 10:40
Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão

Hoje às 00:21

«Foi um divórcio muito litigioso, fiquei sem nada...»: A vida de Ana Duarte ao lado de Ricardinho que a deixou sem chão

Ontem às 23:49

«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal

17 ago, 23:52

Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal'

17 ago, 23:51

Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal»

17 ago, 23:46
