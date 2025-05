Indignada, Solange Tavares deixa Luís Gonçalves pendurado no confessionário. Veja aqui as imagens

Durante o Especial, conduzido por Cláudio Ramos, Solange Tavares e Luís Gonçalves foram chamados ao confessionário para ver as mais recentes imagens que envolviam os dois.

Nas imagens, os concorrentes viram as opiniões controversas de Luís Gonçalves em relação às mulheres da casa, o que deixou Solange Tavares em brasa. A concorrente não gostou nada do que ouviu e até revirou os olhos ao ver as imagens. Completamente desgostosa, Solange Tavares não se deixou ficar e, por sua vez, abandonou o confessionário, deixando Luís Gonçalves pendurado.

No jardim, a concorrente procurou o consolo dos colegas que, de imediato, quiseram entender o que se havia passado. Solange Tavares admitiu não suportar as atitudes de Luís Gonçalves e por isso teve de abandonar o confessionário de imediato.

