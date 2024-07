Inspire-se no conjunto de Diana Lopes! A escolha perfeita para uma festa de verão

Este sábado, dia 6 de julho de 2024, Teresa Silva e Diana Lopes marcaram presença na passadeira vermelha, que antecede a festa de verão da TVI, no Myriad, em Lisboa.

Teresa Silva, a comentadora do Big Brother, arrasou na hora de escolher o vestido para a grande festa de verão da estação. A comentadora escolheu um vestido azul com flores 'coladas', um pormenor que fez a diferença. Uns salto alto azuis foram a escolha acertada para combinar com o vestido.

Já Diana Lopes optou por usar umas calças e uma blusa a condizer, na cor laranja. A mala da comentadora do Big Brother é uma tara, não acha?

