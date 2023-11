Há 1h e 4min

O outro lado de Hugo Andrade: como era o concorrente há 15 anos atrás? Veja aqui!

Hugo Andrade é um dos concorrentes, considerado o «mais divertido», da casa do Big Brother.

O amor que tem pelo mar, já existe há vários anos. O concorrente já trabalhou num zoomarino, com focas, leões marinhos e golfinhos.

As diferenças são notórias de há 15 anos para cá. Foi através do Instagram que encontrámos várias relíquias do atual concorrente do Big Brother! Veja as diferenças!