Irreverente, cheia de tatuagens e com língua bifurcada. Foi com esta mulher que Diogo Bordin fez match num programa de televisão

Furor em itália: Diogo Bordin já somava experiências marcantes em reality shows internacionais.

O modelo brasileiro fez match com uma tatuadora e artista irreverente, no programa Are You The One – Itália.

Artista irreverente: Diogo Bordin protagonizou um dos matches mais surpreendentes da temporada, ao formar par com Marta Salerno. Uma morena tatuadora italiana.

Diogo Bordin, atual concorrente do Big Brother 2025, já era uma cara conhecida do mundo dos reality shows antes de entrar no Big Brother. O modelo brasileiro de 37 anos participou no formato internacional Are You The One – Itália, uma experiência televisiva marcada por fortes emoções e dinâmicas amorosas intensas.

De acordo com a revista TV 7 Dias, foi nesse programa que Diogo Bordin protagonizou um dos matches mais surpreendentes da temporada, ao formar par com Marta Salerno. Uma tatuadora italiana que não passou despercebida ao público. Com metade do corpo coberto de tatuagens e uma atitude irreverente, Marta Salerno destacou-se não só pelo visual arrojado, mas também pela ligação imediata com Diogo.

