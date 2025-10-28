Isa Oliveira faz hoje 30 anos, mas é ela quem presenteia os fãs com as fotos mais fofas de sempre do filho

É dia de festa para Isa Oliveira! A ex-concorrente d'O Triângulo completa 30 anos e celebrou a data especial ao lado do namorado, Domingos Terra, e do filho de ambos, Duarte Maria.

Nas redes sociais, Isa Oliveira partilhou um conjunto de fotografias amorosas do filho e, na legenda, fez uma reflexão sobre os 30 anos de vida.

«“Trintei”… e não podia ser mais feliz e abençoada ❤️ obrigada a todos vocês que, de uma maneira ou de outra, fizeram parte do meu dia! 💫», pode ler-se.

Domingos Terra reagiu à publicação: «Amo vos ❤️».