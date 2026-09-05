Iury Mellany e Daniel Monteiro dizem “sim”! Veja aqui as fotos do casamento do ano

Os noivos, os convidados e o espaço: Veja aqui todos os detalhes do casamento de Iury Mellany e Daniel Monteiro.

Iury Mellany e Daniel Monteiro dizem “sim” este sábado, dia 5 de setembro, num casamento que já está a ser acompanhado de perto pelos seguidores do casal. Entre convidados, espaço decorado e pequenos pormenores que tornam o dia ainda mais especial, esta galeria reúne alguns dos momentos que têm vindo a ser partilhados nas redes sociais.

Da chegada dos convidados à decoração escolhida para a cerimónia, percorra agora a galeria que preparámos para si e veja todos os detalhes deste dia único na vida de Iury Mellany e Daniel Monteiro.