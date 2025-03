Já imaginou alguém a lavar louça pela primeira vez aos 35 anos? Pois bem, está prestes a conhecer essa pessoa

Inês Vinhalva no Big Brother 2025 : A concorrente de Cascais chega com uma personalidade marcante e uma história que promete chocar.

Inês Vinhalva é o nome que está já nas bocas do Mundo. Esta concorrente do Big Brother 2025 é beta, vem de Cascais, e não gosta de fazer nada. A concorrente surpreendeu Cláudio Ramos com uma história muito caricata. Inês Vinhalva só lavou a primeira chávena aos 35 anos e at+é decorou o dia: foi a 31 de dezembro de 2024.

«Tenho 35 anos, sou de Cascais e tenho uma tabacaria. Muita gente chama-me Cruela, tenho aquele lado mais cruel e frio», disse na VT de apresentação. «Quando tenho uma relação fico deprimida. Pedem-me em namoro, eu no dia a seguir ou no próprio dia já deixo de gostar. Os betos dizem que eu sou alternativa de mais e os alternativos dizem que eu sou alternativa de mais», contou ainda.

«Gosto de ouvir metal. Adoro ler e escrever (…) Sou extremamente preguiçosa. Lavei uma chávena pela primeira vez dia 31 de dezembro de 2024. É por isso que ainda vivo com a mamã e o papa. Não faço nada».

