Ao Minuto

01:45
Alvoroço durante a noite? Vanessa e João Ventura reagem: «Estão a fazer um turbilhão na cozinha» - Big Brother
03:11

Alvoroço durante a noite? Vanessa e João Ventura reagem: «Estão a fazer um turbilhão na cozinha»

20:03
Correu mal? Vanessa corta o cabelo a João Ventura e a casa inteira observa atentamente - Big Brother
16:03

Correu mal? Vanessa corta o cabelo a João Ventura e a casa inteira observa atentamente

19:04
João Ventura teme alguns colegas: «Fazerem-me a vida negra» - Big Brother
13:48

João Ventura teme alguns colegas: «Fazerem-me a vida negra»

18:31
Subiu a temperatura na Casa! Nuno e Sara num clima nunca antes visto - Big Brother
02:59

Subiu a temperatura na Casa! Nuno e Sara num clima nunca antes visto

18:26
Imperdível: Nuno faz lap dance e não é a Sara - Big Brother
03:45

Imperdível: Nuno faz lap dance e não é a Sara

11:54
Sara recorda momento tenso com ex-concorrente na primeira semana e deixa os colegas boquiabertos - Big Brother
02:06

Sara recorda momento tenso com ex-concorrente na primeira semana e deixa os colegas boquiabertos

11:12
Boris abre o coração sobre a polémica com Joana e Vanessa: «Fui-me abaixo, não esperava» - Big Brother
07:22

Boris abre o coração sobre a polémica com Joana e Vanessa: «Fui-me abaixo, não esperava»

11:03
Inesperado. Boris elogia Ventura e a reação é impressionante: «Só tens motivos para estar orgulhoso» - Big Brother
01:35

Inesperado. Boris elogia Ventura e a reação é impressionante: «Só tens motivos para estar orgulhoso»

10:50
«Não passa de um cromo repetido, vazio»: Ana Luísa e João Ventura na má língua - Big Brother
02:40

«Não passa de um cromo repetido, vazio»: Ana Luísa e João Ventura na má língua

01:37
Ventura admite ter sido ingénuo em relação a Tatiana: «Para mim encheu» - Big Brother
03:32

Ventura admite ter sido ingénuo em relação a Tatiana: «Para mim encheu»

01:34
O tema é Joana e Boris teme a reação da sua mulher: «Já sei que ela me vai dar na cabeça» - Big Brother
03:21

O tema é Joana e Boris teme a reação da sua mulher: «Já sei que ela me vai dar na cabeça»

01:26
Inédito. Tatiana tenta apoiar-se no maior antagonista pós discussão com Sara - Big Brother
02:54

Inédito. Tatiana tenta apoiar-se no maior antagonista pós discussão com Sara

01:17
Sara e Tatiana protagonizam uma das discussões mais intensas desta edição. E Sara acaba em lágrimas - Big Brother
05:44

Sara e Tatiana protagonizam uma das discussões mais intensas desta edição. E Sara acaba em lágrimas

01:00
Depois de dizer tudo o nunca disse a Vanessa, Boris ouve o que a colega lhe tem a dizer e esta é a reação - Big Brother
06:00

Depois de dizer tudo o nunca disse a Vanessa, Boris ouve o que a colega lhe tem a dizer e esta é a reação

00:36
Ninguém esperava isto. Extra começa de forma inédita e o momento é hilariante - Big Brother
05:18

Ninguém esperava isto. Extra começa de forma inédita e o momento é hilariante

00:02
A kizomba que aqueceu a casa: O momento cúmplice entre Sara e Nuno que chamou à atenção - Big Brother
02:26

A kizomba que aqueceu a casa: O momento cúmplice entre Sara e Nuno que chamou à atenção

23:46
Shakira da Malveira? Descubra o talento secreto de Ana Luísa que deixou a casa ao rubro - Big Brother
01:55

Shakira da Malveira? Descubra o talento secreto de Ana Luísa que deixou a casa ao rubro

23:03
Como nunca antes visto! Boris recorda a entrada de Joana na casa e arrasa-a: «Invejosa!» - Big Brother
09:43

Como nunca antes visto! Boris recorda a entrada de Joana na casa e arrasa-a: «Invejosa!»

22:36
Maria Botelho Moniz dá detalhes inéditos sobre a próxima gala: «O exterior vai…» - Big Brother
00:59

Maria Botelho Moniz dá detalhes inéditos sobre a próxima gala: «O exterior vai…»

22:33
Quem é que os concorrentes atiravam «borda fora»? Veja todas as opiniões - Big Brother
03:07

Quem é que os concorrentes atiravam «borda fora»? Veja todas as opiniões

22:31
Nomeados fazem apelo para continuar no Big Brother: O vídeo na íntegra aqui - Big Brother
06:39

Nomeados fazem apelo para continuar no Big Brother: O vídeo na íntegra aqui

22:23
Big Brother revela finalmente sanção de Afonso e todos ficam de boca aberta: «Não acredito» - Big Brother
03:46

Big Brother revela finalmente sanção de Afonso e todos ficam de boca aberta: «Não acredito»

22:19
Maria Botelho Moniz confronta Afonso: «Enquanto líder não lhe caiu a ficha?» - Big Brother
03:07

Maria Botelho Moniz confronta Afonso: «Enquanto líder não lhe caiu a ficha?»

22:16
Afinal, qual o motivo da sanção de Afonso? Estas imagens mostram tudo - Big Brother
03:00

Afinal, qual o motivo da sanção de Afonso? Estas imagens mostram tudo

22:13
Tatiana afirma: «Sinto que eu incomodo, não gostam de mim (…) não sou bem-vinda» - Big Brother
06:03

Tatiana afirma: «Sinto que eu incomodo, não gostam de mim (…) não sou bem-vinda»

Acompanhe ao minuto

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Perdeu 55 quilos e não parece a mesma: Agora revela o segredo por trás da perda de peso

Hoje às 12:03

Entrou num Reality e agora vive drama: Tribunal decreta ordem de restrição após alegadas ameaças de morte à ex-mulher

Hoje às 11:32

Alvoroço durante a noite? Vanessa e João Ventura reagem: «Estão a fazer um turbilhão na cozinha»

Hoje às 01:45

Correu mal? Vanessa corta o cabelo a João Ventura e a casa inteira observa atentamente

Ontem às 20:03

João Ventura teme alguns colegas: «Fazerem-me a vida negra»

Ontem às 19:04

Subiu a temperatura na Casa! Nuno e Sara num clima nunca antes visto

Ontem às 18:31

Marcia Soares sai em defesa de Vanessa Martins e lança farpa: «São muito engraçadinhos»

Ontem às 18:29

Imperdível: Nuno faz lap dance e não é a Sara

Ontem às 18:26

Uma das maiores polémicas em estúdio: Ainda se lembra como terminou a relação de Sofia Sousa e Diogo Marcelino?

Ontem às 14:49

Sara recorda momento tenso com ex-concorrente na primeira semana e deixa os colegas boquiabertos

Ontem às 11:54

Completamente fora de si, Marisa Pires faz desabafo arrasador: «As pessoas têm inveja e ódio de nós»

Ontem às 11:53

Boris abre o coração sobre a polémica com Joana e Vanessa: «Fui-me abaixo, não esperava»

Ontem às 11:12

Mais Vistos

Entrou num Reality e agora vive drama: Tribunal decreta ordem de restrição após alegadas ameaças de morte à ex-mulher

Hoje às 11:32

Com uma beleza comparada a uma estrela mundial: Veja as melhores fotos de Raquel do Big Brother Verão

2 jul, 16:37

Bernardina Brito lança suspeitas de novo amor: «Perdi-me em ti». E há uma reviravolta inesperada

27 ago, 17:00
02:59

Subiu a temperatura na Casa! Nuno e Sara num clima nunca antes visto

Ontem às 18:31

O inesperado aconteceu: Boris perde o receio e diz tudo na cara de Vanessa. E o choque reina

28 ago, 17:39
Ver Mais

Notícias

Perdeu 55 quilos e não parece a mesma: Agora revela o segredo por trás da perda de peso

Hoje às 12:03

Entrou num Reality e agora vive drama: Tribunal decreta ordem de restrição após alegadas ameaças de morte à ex-mulher

Hoje às 11:32

Marcia Soares sai em defesa de Vanessa Martins e lança farpa: «São muito engraçadinhos»

Ontem às 18:29

Uma das maiores polémicas em estúdio: Ainda se lembra como terminou a relação de Sofia Sousa e Diogo Marcelino?

Ontem às 14:49

Completamente fora de si, Marisa Pires faz desabafo arrasador: «As pessoas têm inveja e ódio de nós»

Ontem às 11:53
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:04

«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel

3 ago, 19:36
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Perdeu 55 quilos e não parece a mesma: Agora revela o segredo por trás da perda de peso

Hoje às 12:03

Entrou num Reality e agora vive drama: Tribunal decreta ordem de restrição após alegadas ameaças de morte à ex-mulher

Hoje às 11:32

Marcia Soares sai em defesa de Vanessa Martins e lança farpa: «São muito engraçadinhos»

Ontem às 18:29

Uma das maiores polémicas em estúdio: Ainda se lembra como terminou a relação de Sofia Sousa e Diogo Marcelino?

Ontem às 14:49

Completamente fora de si, Marisa Pires faz desabafo arrasador: «As pessoas têm inveja e ódio de nós»

Ontem às 11:53
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Uma das maiores polémicas em estúdio: Ainda se lembra como terminou a relação de Sofia Sousa e Diogo Marcelino?

Ontem às 14:49

Completamente fora de si, Marisa Pires faz desabafo arrasador: «As pessoas têm inveja e ódio de nós»

Ontem às 11:53

Cristina Ferreira e João Monteiro vivem fim de semana romântico. E estas são as imagens cúmplices que estão a deixar todos rendidos

Ontem às 09:52

Grande amigo de Sónia Jesus partilha vídeo ao lado de Vitó mas passa despercebido. Nós mostramos o momento que poucos viram

28 ago, 15:24

Venceu um reality show e pertence a uma das famílias mais famosas de Portugal. Veja como está hoje esta estrela da Internet

28 ago, 10:25
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Bruno de Carvalho já perdeu 18 quilos... e os resultados estão mais do que à vista!

Há 22 min

Margarida Castro em tribunal: "Uma situação bem chata"

Há 1h e 5min

Carro de Daniel Panelo abalroado por camião: condutor fugiu!

Há 1h e 20min

Perigo no "Big Brother Verão": partilhada novidade bombástica... que vai deixar todos de queixo caído!

Há 1h e 39min

Foi dia de casamento para Jéssica Galhofas: "Amo-te mais do que as palavras conseguem explicar"

Há 2h e 25min
Ver Mais Outros Sites