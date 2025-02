Jéssica Antunes celebra o primeiro aniversário de Benedita e partilha momentos especiais em família! Veja aqui as fotografias da festa «cor-de-rosa»

O primeiro aniversário de Benedita está a ser celebrado, mas há algo mais por trás deste momento especial! Veja aqui as fotografias de família deste dia muito especial!

Jéssica Antunes celebra o primeiro aniversário de Benedita com uma festa «cor-de-rosa»! Veja aqui as imagens da festa!

No dia 13 de fevereiro de 2024, Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo tornaram-se pais pela segunda vez com o nascimento da pequena Benedita. A filha junta-se ao irmão Isaac, de três anos, e a família está em festa com a comemoração do primeiro aniversário de Benedita.

Hoje, 13 de fevereiro de 2025, Jéssica Antunes assinala o primeiro ano de vida da filha com uma celebração «cor-de-rosa», partilhando um momento especial nas suas redes sociais.

A ex-concorrente do Big Brother mostrou aos seguidores uma imagem da festa de aniversário, rodeada de amor e alegria.

Ao longo do tempo, Jéssica tem vindo a partilhar com os seus seguidores os desafios de ser mãe de dois, especialmente a adaptação do irmão Isaac à chegada da irmã.

O carinho e apoio dos fãs têm sido constantes, acompanhando a jornada de Jéssica e a evolução da sua família.