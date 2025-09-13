Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo já são casados! As primeiras imagens da cerimónia de sonho

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!

Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo já são casados! Os ex-concorrentes do Big Brother - A Revolução trocaram alianças este sábado, 13 de setembro, numa cerimónia que contou com a presença de rostos bem conhecidos.

Entre os convidados, esteve Teresa Guilherme, que foi apresentadora da edição do reality show da TVI em que os dois se conheceram - e se apaixonaram.

Elisabete Moutinho, ex-concorrente do Secret Story, também fez parte da lista de convidados, assim como Ricardo Azedo, Zé Lopes, Rúben da Cruz e Nuno Ribeiro.

Percorra a nossa galeria e veja as primeiras imagens da cerimónia de sonho.