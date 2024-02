Jéssica Antunes partilha fotografia ternurenta com Benedita ao colo! Veja a imagem carinhosa

Há 48 min

Jéssica Antunes partilhou mais um momento carinhoso com a pequena Benedita.

Foi na passada terça-feira, dia 13, que os ex-concorrentes do Big Brother - A Revolução, Jéssica Antunes e Rui Pedro, foram novamente pais. Jéssica Antunes deu à luz a filha, Benedita. «Benedita. 13.02.2024 - 14:25 horas», pode ler-se, na descrição da primeira foto da recém-nascida, partilhada pelo casal.

Recorde-se que o casal já é pai de um menino, Isaac, de dois anos. O casal que se conheceu e apaixonou-se dentro da casa mais vigiada do país, não resistiu em partilhar, também, a reação do filho mais velho, Isaac, ao ver a irmã pela primeira vez.

Jéssica Antunes tem partilhado com os seguidores vários registos da pequena Benedita. Desta vez, a ex-concorrente revelou um momento ternurento, no qual se pode ver a bebé com uma companhia especial: Cláudia Xavier, enfermeira especialista em saúde infantil

«A nossa fadinha», escreveu Jéssica Antunes, na descrição da imagem ternurenta. Após essa imagem, a ex-concorrente partilhou ainda uma fotografia com Benedita ao colo, tendo escrito na descrição: «Girls» (Meninas).