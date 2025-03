DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Jéssica Fernandes apaixonada: ex-concorrente do Big Brother rende-se a músico

Big Brother

Hoje às 17:38

Jéssica Fernandes, conhecida pela sua participação no Big Brother – A Revolução em 2020 e pelo talento como fadista, vive uma fase feliz ao lado de um novo amor ligado ao mundo da música. Veja as fotos que mostram a cumplicidade do casal e descubra mais sobre esta história apaixonante.