Jéssica Galhofas está cada vez mais ousada: E estas fotos das férias em Espanha estão a rebentar termómetros

Jéssica Galhofas decidiu tirar uns dias de descanso e rumou ao norte de Espanha para desfrutar do calor que também por lá se tem sentido. A ex-concorrente do Big Brother mostrou tudo nas redes sociais e incendiou a Internet com fotos cheias de sensualidade.

Nas imagens, Jéssica Galhofas surge numa praia em Pontevedra, em Vigo, paraíso que fica a menos de duas horas de viagem de carro do Porto. A jovem, de 27 anos, posa em biquíni reduzido amarelo e os fãs ficaram rendidos à sua sensualidade.

«Bomba!!!!!😍», «A mais linda de todas 💛», «Que brasa meu deus ❤️❤️❤️», «Lindíssima ❤️», «Morena linda 😍❤️❤️», «Maravilhosa sereia», «Estás tão linda ❤️», pode ler-se.

