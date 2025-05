Jéssica Galhofas tem um admirador secreto. As imagens do presente muito especial (e anónimo) que recebeu

Há cerca de dois meses, Jéssica Galhofas anunciou que terminou a sua relação com Francisco Vale. Os dois conheceram-se na casa do Big Brother 2023, mas o amor não venceu e os jovens, de 27 e 26 anos, respetivamente, decidiram seguir caminhos diferentes, apesar de continuarem a manter uma relação cordial entre eles.

Mas, ao que parece, Jéssica Galhofas tem agora um admirador secreto que até a presenteia com flores! Foi a própria quem fez a revelação, através de uma partilha que fez nas redes sociais onde mostrava o ramo de flores que lhe foi oferecido de forma anónima.

«Eu tenho de desabafar com vocês, eu nunca recebi flores nas minhas antigas relações (não falo da última) nem na minha vida em geral e de repente receber estas flores de uma pessoas que ainda não se identificou é mesmo muito estranho», começou por dizer a ex-concorrente do Big Brother. «Gostaria mesmo que me dissesse quem é e me explicasse o porquê. E porquê enviar para o clube onde jogo à bola. E mais uma vez OBRIGADA», acrescentou.

