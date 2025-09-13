Jéssica vence e Catarina Miranda fica em segundo. As imagens mais marcantes do derradeiro momento

O Big Brother Verão chegou ao fim este domingo, no Parque dos Poetas em Oeiras, perante milhares de pessoas que se juntaram para assistir à grande final. Jéssica Vieira sagrou-se vencedora da edição com 53% dos votos, levando para casa o prémio de 30 mil euros. Catarina Miranda ficou em segundo lugar, com 47%, enquanto Viriato Quintela garantiu o terceiro posto, com 10%, e Afonso Leitão terminou em quarto, com 1%.

A final foi conduzida por Maria Botelho Moniz e ficou marcada pela emoção e entusiasmo do público, que aplaudiu cada momento. Ao longo de meses, os concorrentes viveram intensamente a experiência, entre amizades, discussões e desafios que prenderam a atenção dos espectadores, culminando numa noite de festa que entra para a história do reality show.