Ao Minuto

01:38
As primeiras palavras de Jéssica após a vitória surpreendente no Big Brother Verão - Big Brother

As primeiras palavras de Jéssica após a vitória surpreendente no Big Brother Verão

01:11
Final muito renhida. Jéssica vence a final do Big Brother Verão e Catarina Miranda fica em segundo lugar - Big Brother

Final muito renhida. Jéssica vence a final do Big Brother Verão e Catarina Miranda fica em segundo lugar

01:07
Jéssica vence e Catarina Miranda fica em segundo. As imagens mais marcantes do derradeiro momento - Big Brother

Jéssica vence e Catarina Miranda fica em segundo. As imagens mais marcantes do derradeiro momento

01:02
Depois de ficar em 2º lugar no Big Brother Verão, Afonso consola Catarina Miranda - Big Brother
10:09

Depois de ficar em 2º lugar no Big Brother Verão, Afonso consola Catarina Miranda

01:01
Jéssica Vieira vence o Big Brother Verão! A reação da avó de Catarina Miranda salta à vista - Big Brother
10:09

Jéssica Vieira vence o Big Brother Verão! A reação da avó de Catarina Miranda salta à vista

00:58
Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother - Big Brother
09:09

Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother

00:55
A reação imperdível de Catarina Miranda à vitória de Jéssica Vieira no Big Brother Verão - Big Brother
06:05

A reação imperdível de Catarina Miranda à vitória de Jéssica Vieira no Big Brother Verão

00:54
A espera terminou! Saiba quem é a grande vencedora do Big Brother Verão - Big Brother
06:05

A espera terminou! Saiba quem é a grande vencedora do Big Brother Verão

00:54
Choque total: Jéssica Vieira vence o Big Brother Verão e deixa Catarina Miranda em 2º lugar - Big Brother
06:05

Choque total: Jéssica Vieira vence o Big Brother Verão e deixa Catarina Miranda em 2º lugar

00:42
Percentagens renhidas! Catarina Miranda e Jéssica Vieira numa luta renhida - Big Brother
01:21

Percentagens renhidas! Catarina Miranda e Jéssica Vieira numa luta renhida

00:41
Maria Botelho Moniz chora agarrada aos concorrentes, depois de uma grande surpresa - Big Brother
07:20

Maria Botelho Moniz chora agarrada aos concorrentes, depois de uma grande surpresa

00:38
Viriato Quintela conquista o terceiro lugar e esta foi a votação - Big Brother

Viriato Quintela conquista o terceiro lugar e esta foi a votação

00:35
As doces palavras e a surpresa de Maria Botelho Moniz para o Big Brother - Big Brother
04:49

As doces palavras e a surpresa de Maria Botelho Moniz para o Big Brother

00:29
A surpresa do Big Brother que deixou Maria Botelho Moniz sem palavras - Big Brother
01:09

A surpresa do Big Brother que deixou Maria Botelho Moniz sem palavras

00:29
Avó de Catarina Miranda invade o palco do Big Brother Verão. O momento inesperado da final - Big Brother
02:37

Avó de Catarina Miranda invade o palco do Big Brother Verão. O momento inesperado da final

00:26
Viriato Quintela conquista terceiro lugar do Big Brother. E esta foi a reação do público - Big Brother

Viriato Quintela conquista terceiro lugar do Big Brother. E esta foi a reação do público

00:23
Emocionada, Kina recebe largos elogios dos colegas do Big Brother Verão - Big Brother
06:09

Emocionada, Kina recebe largos elogios dos colegas do Big Brother Verão

00:19
Tente não rir com os momentos mais divertidos do Big Brother Verão - Big Brother
02:02

Tente não rir com os momentos mais divertidos do Big Brother Verão

00:12
Emoções ao rubro! Saiba quem é o 3º classificado do Big Brother Verão - Big Brother
04:13

Emoções ao rubro! Saiba quem é o 3º classificado do Big Brother Verão

23:50
Amor nos bastidores da gala final do Big Brother. Maria Botelho Moniz recebe carinhos de Pedro Bianchi Prata (Fotos) - Big Brother

Amor nos bastidores da gala final do Big Brother. Maria Botelho Moniz recebe carinhos de Pedro Bianchi Prata (Fotos)

23:40
Maria Botelho Moniz abraça o noivo nos bastidores da gala final do Big Brother. E as imagens são apaixonantes - Big Brother

Maria Botelho Moniz abraça o noivo nos bastidores da gala final do Big Brother. E as imagens são apaixonantes

23:31
Concorrentes são surpreendidos com um prémio extra inesperado! Saiba tudo - Big Brother
05:31

Concorrentes são surpreendidos com um prémio extra inesperado! Saiba tudo

23:27
Kina lança indiretas na final do Big Brother Verão: «Fui o saco de boxe da casa» - Big Brother
08:20

Kina lança indiretas na final do Big Brother Verão: «Fui o saco de boxe da casa»

23:27
Luísa Abreu aponta faltas de educação na casa e Catarina Miranda reage - Big Brother
08:20

Luísa Abreu aponta faltas de educação na casa e Catarina Miranda reage

23:26
Alta tensão! Reveja as discussões que mais deram que falar no Big Bother Verão - Big Brother
08:20

Alta tensão! Reveja as discussões que mais deram que falar no Big Bother Verão

Acompanhe ao minuto

Jéssica vence e Catarina Miranda fica em segundo. As imagens mais marcantes do derradeiro momento

  • Big Brother
  • Há 1h e 3min
Jéssica vence e Catarina Miranda fica em segundo. As imagens mais marcantes do derradeiro momento - Big Brother

Jéssica Vieira vence o Big Brother Verão com 53% dos votos numa final emocionante no Parque dos Poetas.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

O Big Brother Verão chegou ao fim este domingo, no Parque dos Poetas em Oeiras, perante milhares de pessoas que se juntaram para assistir à grande final. Jéssica Vieira sagrou-se vencedora da edição com 53% dos votos, levando para casa o prémio de 30 mil euros. Catarina Miranda ficou em segundo lugar, com 47%, enquanto Viriato Quintela garantiu o terceiro posto, com 10%, e Afonso Leitão terminou em quarto, com 1%.

A final foi conduzida por Maria Botelho Moniz e ficou marcada pela emoção e entusiasmo do público, que aplaudiu cada momento. Ao longo de meses, os concorrentes viveram intensamente a experiência, entre amizades, discussões e desafios que prenderam a atenção dos espectadores, culminando numa noite de festa que entra para a história do reality show.

Temas: Jessica Vieira

Mais Fotos

Viriato Quintela conquista terceiro lugar do Big Brother. E esta foi a reação do público

Há 1h e 44min

Maria Botelho Moniz abraça o noivo nos bastidores da gala final do Big Brother. E as imagens são apaixonantes

Há 2h e 30min

Afonso Leitão fica em quarto lugar. E a reação de Catarina Miranda dá que falar

Há 2h e 53min

Recebidos como estrelas! As imagens inesquecíveis da final do Big Brother Verao

Ontem às 22:09

Muito emocionada, Maria Botelho Moniz faz entrada apoteótica na final do Big Brother Verão. As imagens marcantes

Ontem às 21:49

As fotos não enganam: Mafalda Castro encontra uma 'irmã gémea' na Internet

Ontem às 19:23
Mais Mais Fotos

Mais Vistos

06:05

A reação imperdível de Catarina Miranda à vitória de Jéssica Vieira no Big Brother Verão

Há 1h e 15min

Afonso Leitão fica em quarto lugar. E a reação de Catarina Miranda dá que falar

Há 2h e 53min
04:44

Afonso Leitão fica em 4º lugar: Veja a reação de Catarina Miranda

Há 3h e 5min

Maria Botelho Moniz abraça o noivo nos bastidores da gala final do Big Brother. E as imagens são apaixonantes

Há 2h e 30min

Afonso Leitão fica em quarto lugar com 1% dos votos e esta foi a reação caricata de Catarina Miranda

Há 2h e 45min
Ver Mais

EXCLUSIVOS BB

09:09

Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother

Há 1h e 12min
04:44

Votações suspensas na grande final! Saiba quem é o 4º classificado do Big Brother Verão

Há 3h e 5min
06:43

Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão perante Portugal inteiro: «Ficaram conversas por ter?»

Há 3h e 50min
03:04

A explicação que todos esperavam: Afonso Leitão revela motivos para nunca ter beijado Catarina Miranda

Ontem às 22:05
06:18

Nunca antes visto! Finalistas do Big Brother recebidos na final como verdadeiras celebridades

Ontem às 21:57
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Maria Botelho Moniz mais brilhante do que nunca na final do Big Brother: «Que sonho de noite»

Ontem às 21:51

Flávia (Nufla) mais feliz que nunca e em companhia especial: «Que orgulho (...) aqui estamos nós»

Ontem às 20:06

Idênticas! Mafalda Castro descobre sósia que é amiga de uma estrela mundial

Ontem às 19:28

E se Cristina Ferreira fosse concorrente? Apresentadora surpreende com confissão sobre o Secret Story

Ontem às 18:38

Rendas, decote e muita ousadia: o look de Maria Cerqueira Gomes que deixou todos rendidos

Ontem às 18:36
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

08:20

Alta tensão! Reveja as discussões que mais deram que falar no Big Bother Verão

Há 2h e 44min
03:50

Perante uma multidão, Catarina Miranda fala de sentimentos de Afonso Leitão e as reações são audíveis

Ontem às 22:01
03:37

Catarina Miranda deixa recado impiedoso a Afonso Leitão: «Nunca lhe daria o primeiro lugar»

8 set, 15:16
02:24

«Eu agora metia-me toda nua e...»: Após pedido de Afonso, Miranda riposta

8 set, 12:40
03:34

Catarina Miranda destrói a prova e ri de satisfação

4 set, 08:34
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Após vitória do "Big Brother Verão", Jéssica Vieira quebra o silêncio: "Soube e sei que sempre fui eu"

Há 40 min

Soberano do "Big Brother Verão" despede-se com emotivo discurso: "Até já, até sempre"

Há 50 min

Está decidido: Jéssica Vieira vence o "Big Brother Verão" e atira Catarina Miranda para o segundo lugar

Há 1h e 19min

Na final do "Big Brother Verão", Maria Botelho Moniz desaba em lágrimas: "Poderia ser a morte do artista"

Há 1h e 24min

Medalha de bronze no "Big Brother Verão": Viriato Quintela conquista terceiro lugar

Há 2h e 2min
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Maria Botelho Moniz chora agarrada aos concorrentes, depois de uma grande surpresa

Há 1h e 29min

As doces palavras e a surpresa de Maria Botelho Moniz para o Big Brother

Há 1h e 35min

A surpresa do Big Brother que deixou Maria Botelho Moniz sem palavras

Há 1h e 41min

Amor nos bastidores da gala final do Big Brother. Maria Botelho Moniz recebe carinhos de Pedro Bianchi Prata (Fotos)

Há 2h e 20min

Maria Botelho Moniz abraça o noivo nos bastidores da gala final do Big Brother. E as imagens são apaixonantes

Há 2h e 30min
Ver Mais

Curva da Vida

Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

8 set, 00:22

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

8 set, 00:15

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

8 set, 00:15

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

8 set, 00:14

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set, 10:23
Ver Mais