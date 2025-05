Jéssica Vieira arrasa em biquíni durante as férias com Márcia Soares. Surpreenda-se com as imagens

Jéssica Vieira está a aproveitar dias de descanso no Algarve e não está sozinha: a ex-concorrente do Secret Story 8 está no sul do país com Márcia Soares como companhia nesta escapadinha. As duas amigas têm partilhado registos da viagem nas redes sociais, mas foi uma publicação em particular que está a dar que falar.

Na sua conta de Instagram, Jéssica Vieira publicou uma fotografia ousada em biquíni, onde surge deslumbrante. A publicação levou os seguidores à loucura, provocando várias reações

A fotografia ousada, tirada num cenário paradisíaco, reforça o carisma e a presença de Jéssica Vieira, que continua a conquistar atenções nas redes sociais.