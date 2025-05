Jéssica Vieira mostra-se poderosa e sexy após a separação. Surpreenda-se com as imagens

Jéssica Vieira está a aproveitar dias de descanso no Algarve com Márcia Soares como companhia nesta escapadinha. As duas amigas têm partilhado registos da viagem nas redes sociais, o que tem dado que falar.

Na sua conta de Instagram, Jéssica Vieira tem publicado vários registos, onde surge deslumbrante. A publicação levou os seguidores à loucura, provocando várias reações. As imagens ousadas, tiradas num cenário paradisíaco, reforça o carisma e a presença de Jéssica Vieira, que continua a conquistar atenções nas redes sociais. A ex-concorrente segue a aproveitar estas férias da melhor maneira, aproveitando sempre para deixar os seus seguidores de queixo caído.

A jovem vive, assim, um momento de renovação pessoal, depois de ter terminado recentemente a sua relação com Afonso Leitão.

