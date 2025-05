Joana Diniz deslumbra em batizado e não vai acreditar de quem… Pista: É filho de outra ex-concorrente

Joana Diniz mostrou-se muito elegante este domingo, dia 18 de maio, com um vestido azul cai-cai, que salienta as suas curvas.

Este foi o look incrível escolhido para levar a um batizado. Mas não é um batizado qualquer e vai ficar surpreendido quando souber quem é a criança em causa.

Trata-se nada mais, nada menos do que o pequeno Santiago, filho de Daniela Santos, ex-concorrente do Dilema e do Secret Story - Desafio Final, de quem Joana Diniz estava - até há pouco tempo - afastada.

Quando as duas entraram no Desafio Final ficámos a saber que tinham sido muito amigas em tempos, mas que se tinham chateado e já não se falavam há alguns anos.

Ao que parece, a participação no reality show veio mudar isso e a amizade de longa data foi reata, com Joana Diniz a ser convidada para o batizado do filho de Daniela Santos.

Mas não foi a única presença conhecida e que deu que falar. Também Bruno de Carvalho foi ao evento e protagonizou um momento viral com Joana Diniz: um pedido de casamento (a brincar, claro).

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja todas as imagens de Joana Diniz neste evento tão especial.