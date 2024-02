Há 3h e 21min

Joana Sobral foi uma das muitas caras conhecidas que brilhou na passadeira vermelha da gala dos 31 anos da TVI no Casino Estoril. A finalista do Big Brother 2023 não deixou ninguém indiferente ao surgir na rede carpet com um vestido brilhante, cheio de transparências. O vestido escolhido está assinado por Frederica Atelier.

Percorra a galeria e veja os detalhes do look ao pormenor.

