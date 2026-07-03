Ao Minuto
14:05
05:05
Após aviso de Raquel, Sara desabafa com Nuno: «Nunca pensei que ela se sentisse mal por estar perto de ti»
13:24
04:12
Tatiana faz escolha estratégica para almoço do Líder: «Tenho de saber com quem estou a lidar»
12:39
09:15
Sara ordena desempenho dos colegas na dinâmica. E comentário sobre João Ventura provoca o caos
12:21
03:46
Após reclamações, Sara inclui João Ventura na dinâmica. E o resultado é de rir à gargalhada
12:00
10:44
Na Casa da Avó, João Ventura revolta-se com Sara durante dinâmica: «Ela está a fingir que nós não existimos»
11:15
01:52
Primeiro beijo? Mariana Sá e Miguel são interrompidos pelo Big Brother durante momento a sós
01:56
03:57
Sara defende Mariana Salgueiro e vai contra João Ventura: «O que Portugal pensa de alguém que se dirige a duas mulheres como duas vacas?»
01:02
04:42
João Ventura revolta-se com Mariana Salgueiro: «Vai fazer sempre um jogo sujo (…) o senhor do autocarro há de levá-la rápido»
00:52
06:27
Após descobrir verdade sobre falsa ameaça de desistência, Tatiana rasga Mariana Salgueiro: «És uma falsa!»
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