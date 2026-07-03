Ao Minuto

14:05
Após aviso de Raquel, Sara desabafa com Nuno: «Nunca pensei que ela se sentisse mal por estar perto de ti» - Big Brother
05:05

Após aviso de Raquel, Sara desabafa com Nuno: «Nunca pensei que ela se sentisse mal por estar perto de ti»

13:24
Tatiana faz escolha estratégica para almoço do Líder: «Tenho de saber com quem estou a lidar» - Big Brother
04:12

Tatiana faz escolha estratégica para almoço do Líder: «Tenho de saber com quem estou a lidar»

12:55
“Rival” em comum? Raquel desabafa com João Ventura sobre atitudes de Sara - Big Brother
10:17

“Rival” em comum? Raquel desabafa com João Ventura sobre atitudes de Sara

12:39
Sara ordena desempenho dos colegas na dinâmica. E comentário sobre João Ventura provoca o caos - Big Brother
09:15

Sara ordena desempenho dos colegas na dinâmica. E comentário sobre João Ventura provoca o caos

12:21
Após reclamações, Sara inclui João Ventura na dinâmica. E o resultado é de rir à gargalhada - Big Brother
03:46

Após reclamações, Sara inclui João Ventura na dinâmica. E o resultado é de rir à gargalhada

12:00
Na Casa da Avó, João Ventura revolta-se com Sara durante dinâmica: «Ela está a fingir que nós não existimos» - Big Brother
10:44

Na Casa da Avó, João Ventura revolta-se com Sara durante dinâmica: «Ela está a fingir que nós não existimos»

11:44
Hilariante! Sara dá aula de etiqueta na piscina - Big Brother
10:44

Hilariante! Sara dá aula de etiqueta na piscina

11:15
Primeiro beijo? Mariana Sá e Miguel são interrompidos pelo Big Brother durante momento a sós - Big Brother
01:52

Primeiro beijo? Mariana Sá e Miguel são interrompidos pelo Big Brother durante momento a sós

10:45
«Ele não é isso tudo»: João Ventura e Tatiana comentam postura de Miguel - Big Brother
03:19

«Ele não é isso tudo»: João Ventura e Tatiana comentam postura de Miguel

10:08
Imperdível! Após primeira noite na casa principal, este foi o despertar de Tatiana - Big Brother
02:42

Imperdível! Após primeira noite na casa principal, este foi o despertar de Tatiana

01:56
Raquel acusada de olhar com “cara de nojo”. E esta é a explicação - Big Brother
03:03

Raquel acusada de olhar com “cara de nojo”. E esta é a explicação

01:56
Sara defende Mariana Salgueiro e vai contra João Ventura: «O que Portugal pensa de alguém que se dirige a duas mulheres como duas vacas?» - Big Brother
03:57

Sara defende Mariana Salgueiro e vai contra João Ventura: «O que Portugal pensa de alguém que se dirige a duas mulheres como duas vacas?»

01:44
Cena de ciúmes? Raquel esclarece alegado desconforto com massagem de Sara a Nuno - Big Brother
06:08

Cena de ciúmes? Raquel esclarece alegado desconforto com massagem de Sara a Nuno

01:38
Líder ou Seguidor? Concorrentes apontam o dedo a Joaquim - Big Brother
07:03

Líder ou Seguidor? Concorrentes apontam o dedo a Joaquim

01:24
Miguel explica porque chamou cobra venenosa a Joana - Big Brother
04:05

Miguel explica porque chamou cobra venenosa a Joana

01:16
Ana Luísa questiona Mariana Salgueiro. E a resposta pode surpreendê-lo - Big Brother
02:45

Ana Luísa questiona Mariana Salgueiro. E a resposta pode surpreendê-lo

01:07
Imperdível! Após falsa ameaça de desistência, Mariana Salgueiro justifica-se - Big Brother
04:37

Imperdível! Após falsa ameaça de desistência, Mariana Salgueiro justifica-se

01:02
João Ventura revolta-se com Mariana Salgueiro: «Vai fazer sempre um jogo sujo (…) o senhor do autocarro há de levá-la rápido» - Big Brother
04:42

João Ventura revolta-se com Mariana Salgueiro: «Vai fazer sempre um jogo sujo (…) o senhor do autocarro há de levá-la rápido»

00:52
Após descobrir verdade sobre falsa ameaça de desistência, Tatiana rasga Mariana Salgueiro: «És uma falsa!» - Big Brother
06:27

Após descobrir verdade sobre falsa ameaça de desistência, Tatiana rasga Mariana Salgueiro: «És uma falsa!»

00:45
Tatiana escolheu Miguel para trocar consigo e ficar na Casa da Avó. E esta foi a reação - Big Brother
03:54

Tatiana escolheu Miguel para trocar consigo e ficar na Casa da Avó. E esta foi a reação

00:23
Está decidido! Saiba quem é o novo Líder da Semana do Big Brother Verão - Big Brother
11:02

Está decidido! Saiba quem é o novo Líder da Semana do Big Brother Verão

00:21
As primeira palavras de Diego após expulsão: «Ficou muito por mostrar» - Big Brother
01:07

As primeira palavras de Diego após expulsão: «Ficou muito por mostrar»

00:13
Este concorrente é o primeiro a abandonar a casa do Big Brother Verão. E o choque foi total - Big Brother

Este concorrente é o primeiro a abandonar a casa do Big Brother Verão. E o choque foi total

00:10
Diego foi o primeiro expulso do Big Brother Verão e as reações da casa surpreendem - Big Brother
07:02

Diego foi o primeiro expulso do Big Brother Verão e as reações da casa surpreendem

00:03
Primeiro expulso do Big Brother Verão! Saiba quem foi o menos votado pelo público - Big Brother
02:37

Primeiro expulso do Big Brother Verão! Saiba quem foi o menos votado pelo público

Acompanhe ao minuto

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Venceu o Big Brother e hoje está irreconhecível. O método utilizado para perder peso vai surpreende-lo

Há 6 min

Após aviso de Raquel, Sara desabafa com Nuno: «Nunca pensei que ela se sentisse mal por estar perto de ti»

Há 39 min

Tatiana faz escolha estratégica para almoço do Líder: «Tenho de saber com quem estou a lidar»

Há 1h e 20min

“Rival” em comum? Raquel desabafa com João Ventura sobre atitudes de Sara

Há 1h e 49min

Foi nas férias que Cristina Ferreira viveu «a melhor refeição da sua vida» e as imagens vão impressioná-lo

Há 1h e 51min

Pensava ter encontrado o amor no Big Brother, mas mudaram-lhe os planos. Hoje nunca esteve tão apaixonado

Há 2h e 3min

Sara ordena desempenho dos colegas na dinâmica. E comentário sobre João Ventura provoca o caos

Há 2h e 5min

Após reclamações, Sara inclui João Ventura na dinâmica. E o resultado é de rir à gargalhada

Há 2h e 23min

Na Casa da Avó, João Ventura revolta-se com Sara durante dinâmica: «Ela está a fingir que nós não existimos»

Há 2h e 44min

Hilariante! Sara dá aula de etiqueta na piscina

Há 3h e 0min

É filha de um dos cantores mais conhecidos do País. Hoje apresenta o namorado: «Pensei antes de partilhar…»

Há 3h e 28min

Primeiro beijo? Mariana Sá e Miguel são interrompidos pelo Big Brother durante momento a sós

Há 3h e 29min

Mais Vistos

Afonso Leitão responde às acusações de Catarina Miranda com queixa-crime: «Nódoas negras e insinuações graves»

Ontem às 19:12

Comprou a quinta casa ‘a pronto’ e deixou a internet em choque. Esta ex-concorrente está vingar no imobiliário

Há 3h e 39min

Este concorrente é o primeiro a abandonar a casa do Big Brother Verão. E o choque foi total

Hoje às 00:13
01:52

Primeiro beijo? Mariana Sá e Miguel são interrompidos pelo Big Brother durante momento a sós

Há 3h e 29min

Lembra-se de Jéssica Gomes? A ex-concorrente do Big Brother está deslumbrante e irreconhecível!

14 mar 2024, 18:07
Ver Mais

Notícias

Venceu o Big Brother e hoje está irreconhecível. O método utilizado para perder peso vai surpreende-lo

Há 6 min

Foi nas férias que Cristina Ferreira viveu «a melhor refeição da sua vida» e as imagens vão impressioná-lo

Há 1h e 51min

Pensava ter encontrado o amor no Big Brother, mas mudaram-lhe os planos. Hoje nunca esteve tão apaixonado

Há 2h e 3min

É filha de um dos cantores mais conhecidos do País. Hoje apresenta o namorado: «Pensei antes de partilhar…»

Há 3h e 28min

Comprou a quinta casa ‘a pronto’ e deixou a internet em choque. Esta ex-concorrente está vingar no imobiliário

Há 3h e 39min
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

00:59

«Fui brutalmente atropelada, não conseguia mexer nada»: Mariana Salgueiro chora cumpulsivamente na Curva da Vida

Ontem às 22:50
02:10

A Casa da Avó só tem espaço para seis. Descubra o concorrente que Ana Luísa expulsou

29 jun, 00:10

Nada o assusta: Concorrente do Big Brother Verão traz consigo uma profissão de alto risco

28 jun, 23:04
04:48

Reviravolta de "milhões": Joaquim está de regresso à casa e o futuro de Tatiana no jogo muda por completo

28 jun, 22:44
03:18

Já é conhecida a “Casa da Avó”: veja os primeiros concorrentes a explorá-la

28 jun, 21:52
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Venceu o Big Brother e hoje está irreconhecível. O método utilizado para perder peso vai surpreende-lo

Há 6 min

Foi nas férias que Cristina Ferreira viveu «a melhor refeição da sua vida» e as imagens vão impressioná-lo

Há 1h e 51min

Pensava ter encontrado o amor no Big Brother, mas mudaram-lhe os planos. Hoje nunca esteve tão apaixonado

Há 2h e 3min

É filha de um dos cantores mais conhecidos do País. Hoje apresenta o namorado: «Pensei antes de partilhar…»

Há 3h e 28min

Comprou a quinta casa ‘a pronto’ e deixou a internet em choque. Esta ex-concorrente está vingar no imobiliário

Há 3h e 39min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

01:07

As primeira palavras de Diego após expulsão: «Ficou muito por mostrar»

Hoje às 00:21

Este concorrente é o primeiro a abandonar a casa do Big Brother Verão. E o choque foi total

Hoje às 00:13

A soluçar desesperadamente, Mariana Salgueiro revela vida marcada por traumas e superação: «A partir desse dia a minha vida foi péssima»

Ontem às 23:42
03:54

O que se passou durante a noite na casa principal? Tatiana condena Nuno por não saber a fofoca completa

Ontem às 13:50
05:42

Hilariante. Nuno confessa interesse em Raquel e recebe conselhos amorosos de Tatiana e João Ventura

Ontem às 13:44
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Polémica sem fim à vista! Afonso Leitão emite comunicado após novas acusações de Catarina Miranda

Há 1h e 30min

Bruna Gomes partilha importante novidade... sobre Bernardo Sousa!

Há 1h e 58min

Acamada durante anos, Mariana Salgueiro, do "Big Brother Verão", apanhou ex a traí-la com amiga... na própria casa!

Há 2h e 39min

"Big Brother Verão": próxima gala acontece... antes de domingo!

Há 3h e 32min

Filha de Melão apresenta o namorado: "Pensei 1000 vezes antes de partilhar"

Hoje às 10:07
Ver Mais Outros Sites