João Ricardo e Joana Diniz entram na casa disfarçados, e a reação de Márcia Soares não passa despercebida: As imagens aqui

Na última gala do Big Brother, dia 20 de abril, houve dois ex-concorrentes, Joana Diniz e João Ricardo, que entraram na casa mais vigiada do País disfarçados de coelhos da Páscoa. Os dois levaram ovos com consequências que tanto poderiam ser positivas como negativas.

A invasão destes dois coelhinhos da Páscoa – os ex-concorrentes Joana Diniz e João Ricardo - deram muito que falar na casa do Big Brother, e a reação de Márcia Soares, em estúdio, não passou despercebida.

Veja, no vídeo em baixo, o momento em que João Ricardo e Joana Diniz se revelam aos concorrentes.

Inês Vilhalva foi a concorrente expulsa pelos portugueses com apenas 26% dos votos, e as reações não tardaram a chegar.

A última gala começou de forma única com o anfitrião a surpreender os concorrentes com uma sanção, e as emoções dentro da casa estão à flor da pele, desde o momento em que os concorrentes Carolina Braga e Diogo Bordin protagonizaram o primeiro beijo da casa.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

Acompanhe ao minuto todos os desenvolvimentos da casa!