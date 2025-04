João Ricardo junta-se a uma ex-concorrente... e não é Márcia Soares

João Ricardo e Joana Diniz conheceram-se no Secret Story - Desafio Final e, desde então, que a sua relação tem dado que falar. Os concorrentes criaram uma forte ligação dentro da casa e agora lançaram-se, juntos, para um novo desafio.

Está oficialmente confirmado, João Ricardo e Joana Diniz vão ser padrinhos de uma marcha nos santos populares. Os ex-concorrentes abraçaram o desafio de apadrinhar a famosa Marcha da Graça. A notícia foi partilhada por ambos nas redes sociais e, rapidamente, gerou o entusiasmo dos seus fãs.

Veja aqui o momento!

Ambos admitiram estar radiantes com esta oportunidade, e fizeram questão de frisar que vão representar a marcha como ela merece. Com este entusiasmo e entrega, tudo indica que a Marcha da Graça vai descer a Avenida da Liberdade com ainda mais alegria.