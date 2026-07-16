Ao Minuto
10:49
04:46
Todos os pormenores da história de amor de Raquel com este ex-concorrente do Big Brother: «Por ele mudava-me para Lisboa»
00:02
05:00
O princípio do fim. Foi assim que a história entre Nuno e Raquel se começou a desmoronar
Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Todos os pormenores da história de amor de Raquel com este ex-concorrente do Big Brother: «Por ele mudava-me para Lisboa»
Há 2h e 0min
O presente de aniversário mais original que vai ver! Nuno Eiró é surpreendido pelo namorado: «Levaste-me até às estrelas»
Há 2h e 11min
Mais Vistos
Indireta? Após vídeo de Carolina Pinto, Marco Costa partilha recado que está a dar que falar
Ontem às 10:02
Choque: Ex-concorrente do Big Brother Famosos é encontrada morta em casa e há indícios de terrorismo
Ontem às 11:55
Que crescido: Filho de cara da TVI com famoso jogador de futebol já tem 19 anos e arrasa como modelo
Ontem às 16:19
05:21
Após palavras duras de Nuno, Raquel fica lavada em lágrimas: «Nunca fui tratada assim»
Ontem às 22:29
Notícias
O presente de aniversário mais original que vai ver! Nuno Eiró é surpreendido pelo namorado: «Levaste-me até às estrelas»
Há 2h e 11min
De jogador de futebol profissional ao Big Brother Verão: as imagens mais sensuais do concorrente que está a conquistar Portugal
Ontem às 18:36
Liliana, do ‘Secret Story 10’, recebe a notícia que mais desejava: «Não é necessário quimioterapia»
Ontem às 17:40
EXCLUSIVOS BB
01:57
Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo
14 jul, 09:48
01:14
«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel
10 jul, 01:45
02:06
Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente
7 jul, 19:10
FORA DA CASA
O presente de aniversário mais original que vai ver! Nuno Eiró é surpreendido pelo namorado: «Levaste-me até às estrelas»
Há 2h e 11min
Mal entrou no ‘Big Brother Verão’ e já está a conquistar corações: veja as melhores fotos de Nuno
Ontem às 18:33
Liliana, do ‘Secret Story 10’, recebe a notícia que mais desejava: «Não é necessário quimioterapia»
Ontem às 17:40
Que crescido: Filho de cara da TVI com famoso jogador de futebol já tem 19 anos e arrasa como modelo
Ontem às 16:19
TVI Reality
04:13
Conselho inesperado! Miguel recorre à relação com Mariana Sá para aconselhar Nuno
Há 1h e 10min
04:46
Todos os pormenores da história de amor de Raquel com este ex-concorrente do Big Brother: «Por ele mudava-me para Lisboa»
Há 2h e 0min
Outros Sites
Magoado, João Ricardo atira: "Não vou estar a dar palco à Marcia Soares, lamento"
Há 1h e 43min
selfie
João Ricardo conta tudo sobre afastamento de Marcia Soares: "Não vou perder tempo com isso"
Há 2h e 8min
selfie
Apresentador da TVI mostra-se rendido à surpresa do namorado: «Estou certíssimo ao continuar a escolher estar ao teu lado»
Há 3h e 7min
tvi