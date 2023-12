Jully Rose faz 27 anos: As fotos mais sexys da festa de aniversário da ex-concorrente

Há 45 min

A ex-concorrente celebrou o seu aniversário e arrasou com fotografias sensuais.

Juliana Vieira, mais conhecida por Jully Rose, celebrou 27 anos e partilhou novas fotografias nas redes sociais, da sua festa de aniversário, encantando os seguidores.

A ex-concorrente do Big Brother mostrou-se super sexy com um vestido justinho que destaca as suas curvas e enaltece o seu decote vincado, somando vários elogios na caixa de comentários.

«Parabéns, esse vestido é mega»; «Gata»; «Linda»; «Mereces tudo», são alguns dos comentários à publicação.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja estas e outras imagens sensuais de Jully Rose!