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Acompanhe ao minuto

Lágrimas, choque e dúvidas: Todas as reações ao avião para Boris e Joana

  • Big Brother
O avião agitou os ânimos na casa do Big Brother Verão.

O avião enviado a Boris e Joana foi um dos momentos mais marcantes do dia de hoje na casa do Big Brother Verão. A mensagem, destinada aos dois concorrentes, provocou um verdadeiro turbilhão de emoções, deixando a casa em silêncio e dividindo opiniões entre os restantes participantes.

Se Joana não conseguiu conter as lágrimas ao ler a faixa, Boris viveu momentos de grande preocupação. O concorrente mostrou-se apreensivo com a forma como a mulher poderá estar a interpretar tudo o que tem acontecido dentro da casa e chegou mesmo a admitir a possibilidade de desistir do programa.

Enquanto tentava processar a mensagem, Boris confessou sentir medo de estar a magoar a família cá fora, revelando-se visivelmente abalado com a situação.

Joana também foi incapaz de esconder a emoção. A concorrente desfez-se em lágrimas, mostrando o impacto que o avião teve em si e deixando os colegas preocupados com o seu estado emocional.

Entre lágrimas, expressões de choque e muitas perguntas sem resposta, o avião acabou por marcar profundamente a tarde na casa mais vigiada do País, prometendo continuar a influenciar a dinâmica entre os concorrentes.

Percorra a galeria e veja todas as reações ao avião enviado a Boris e Joana.

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