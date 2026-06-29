Largou Direito pela vida noturna e tem o sonho de ser «Maria Chuteira»: Saiba tudo sobre Mariana Sá, concorrente do Big Brother Verão

Mariana Sá é uma das novas caras do Big Brother Verão e está a dar que falar. Tem 23 anos, é de Vizela e não tem qualquer problema em admitir que o seu grande sonho é namorar com um futebolista. Aliás, vai mais longe: assume com orgulho que quer ser «Maria Chuteira».

A jovem deixou o curso de Direito para trás ao fim de três anos, trocando as aulas pela vida noturna. Hoje trabalha como rececionista, mas é a primeira a confessar que não gosta de trabalhar.

Dentro da casa, quem pensa que vai encontrar uma concorrente discreta está enganado. Mariana descreve-se como intensa e impulsiva, avisa que tem pouca paciência para barulho e não leva bem as críticas à sua falta de organização. O objetivo é claro: alcançar o estilo de vida dos sonhos e entreter o público ao longo de toda a edição.

Há, no entanto, uma linha que não cruza: a amizade. A concorrente destaca a lealdade como um dos seus valores mais fortes, especialmente para quem esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis.