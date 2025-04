Lavado em lágrimas, Luís Gonçalves revela: "Vou estar lá sempre para ela"

Luís Gonçalves, concorrente do Big Brother, emocionou o público ao partilhar a sua história de vida repleta de momentos intensos e difíceis. Natural de Coimbra e nascido em 1984, Luís abriu o seu coração na Curva da Vida e não conseguiu segurar as lágrimas enquanto recordava os momentos mais marcantes que moldaram o homem que é hoje.

Durante a sua partilha, Luís falou sobre a sua experiência na vida militar, onde encontrou um espírito de camaradagem que lhe proporcionou grandes ensinamentos e que ainda hoje leva consigo. "Foi uma altura da minha vida em que conheci os meus ‘irmãos’", disse, referindo-se ao tempo que passou nos Fuzileiros. "Atraiu-me a adrenalina e o espírito de camaradagem. Depois, tive a oportunidade de ingressar na GNR, o que me trouxe muita experiência e crescimento pessoal", acrescentou.

A história de vida de Luís inclui também um momento muito difícil, o divórcio dos seus pais, que deixou uma marca profunda na sua infância. "Os meus pais separaram-se e tudo caiu. Fomos viver para São Martinho do Porto, com trouxas e tudo às costas. Os meus avós foram pilares da minha família, sempre resilientes", contou, visivelmente emocionado. "Ambos eram homens resilientes", reforçou, antes de derramar algumas lágrimas.

Outro momento de grande emoção foi quando recordou o nascimento da sua filha. Luís estava no Algarve, a trabalhar como nadador salvador, quando recebeu a notícia que sua filha estava para nascer. "Ligaram-se às 5 da manhã e eu corri para o hospital. Cheguei e vi a minha filha a nascer. É sabermos que aquele ser que está ali tem que ser protegido até ao fim da nossa vida. Foi um dos dias mais felizes da minha vida", revelou, com os olhos cheios de lágrimas.

Enfrentou dificuldades legais para poder estar com a sua filha: "Vou estar lá para ela, e que Deus a proteja sempre. Ela é tão especial. Nunca mais me esqueci do dia em que me despedi dela e ela disse: 'Vai com Deus, pai'. Foi uma despedida que me marcou para sempre", desabafou.

Nos últimos tempos, a vida de Luís sofreu mais uma reviravolta. Em 2024, a sua mãe foi diagnosticada com cancro, o que fez a sua vida parar por um momento. "A minha vida parou para apoiar a minha mãe. Fui eu quem lhe cortou o cabelinho. Estava lá para ela em todos os momentos. Amo-a", concluiu, visivelmente emocionado, com a voz embargada pela dor e pelo amor.

Luís Gonçalves, hoje servente numa construtora, tem orgulho da sua trajetória. "Não tenho problema nenhum em dizer que agora trabalho como servente nas obras. Tenho orgulho no que faço, pois é trabalho honesto", afirmou, relembrando que as dificuldades da vida não o impediram de seguir em frente e de encontrar felicidade nas pequenas coisas.