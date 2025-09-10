Leandro está noivo ao fim de dois meses de namoro! Saiba quem é a nova namorada do cantor

Ao Minuto

18:45
Jéssica Vieira acusa Viriato Quintela: «Acho que foste super injusto» - Big Brother
05:31

Jéssica Vieira acusa Viriato Quintela: «Acho que foste super injusto»

18:41
Afonso Leitão incrédulo com revelação de Viriato Quintela: «Para mim é grave» - Big Brother
05:07

Afonso Leitão incrédulo com revelação de Viriato Quintela: «Para mim é grave»

18:25
Catarina Miranda acusa Ana Duarte de desilusão. A cantora reage em direto a rumores de amizade - Big Brother
08:10

Catarina Miranda acusa Ana Duarte de desilusão. A cantora reage em direto a rumores de amizade

18:24
Depois de assistir a imagens, Ana Duarte esclarece de uma vez por todas se é ou não amiga de Miranda - Big Brother
08:10

Depois de assistir a imagens, Ana Duarte esclarece de uma vez por todas se é ou não amiga de Miranda

18:17
Inédito. Afonso Leitão mostra talento inesperado - Big Brother
03:44

Inédito. Afonso Leitão mostra talento inesperado

17:51
«Tu tens cara de quem beija um bocadinho…»: Afonso Leitão provoca Catarina Miranda - Big Brother
04:03

«Tu tens cara de quem beija um bocadinho…»: Afonso Leitão provoca Catarina Miranda

14:57
Inédito: Miranda vs Jéssica discutem por causa de Afonso, que fica do lado da ex - Big Brother
04:07

Inédito: Miranda vs Jéssica discutem por causa de Afonso, que fica do lado da ex

14:50
Catarina Miranda loucamente apaixonada: «Pensava que ia ficar sozinha mas voltei a apaixonar-me» - Big Brother
01:44

Catarina Miranda loucamente apaixonada: «Pensava que ia ficar sozinha mas voltei a apaixonar-me»

14:43
Jéssica em defesa de Ana Duarte contra Miranda - Big Brother
05:05

Jéssica em defesa de Ana Duarte contra Miranda

14:38
«Uma desilusão para mim»: Catarina Miranda não esquece Ana Duarte e conta tudo - Big Brother
02:42

«Uma desilusão para mim»: Catarina Miranda não esquece Ana Duarte e conta tudo

14:07
Imperdível! Afonso Leitão em picardias com Catarina Miranda: «Eu sei que vamos ficar juntos para sempre» - Big Brother
03:17

Imperdível! Afonso Leitão em picardias com Catarina Miranda: «Eu sei que vamos ficar juntos para sempre»

12:55
Do mercado para a Televisão: Jéssica Vieira surpreende e ensina concorrentes a amanhar peixe - Big Brother
11:00

Do mercado para a Televisão: Jéssica Vieira surpreende e ensina concorrentes a amanhar peixe

12:32
Concorrentes vestem-se a rigor e Afonso serve uma 'lambada' de peixe na cara de Miranda - Big Brother
01:03

Concorrentes vestem-se a rigor e Afonso serve uma 'lambada' de peixe na cara de Miranda

11:36
Surpresa: Jéssica tira uns boxers masculinos da cápsula do tempo e a história surpreende tudo e todos - Big Brother
02:40

Surpresa: Jéssica tira uns boxers masculinos da cápsula do tempo e a história surpreende tudo e todos

11:31
O incrível bolo que Kina ofereceu a Cristina Ferreira e deixou a apresentadora rendida: «Isto é uma obra de arte!» - Big Brother
08:38

O incrível bolo que Kina ofereceu a Cristina Ferreira e deixou a apresentadora rendida: «Isto é uma obra de arte!»

11:31
«Eu era gordinha, mas era feliz»: Jéssica Vieira faz viagem no tempo ao ver foto antiga - Big Brother
01:31

«Eu era gordinha, mas era feliz»: Jéssica Vieira faz viagem no tempo ao ver foto antiga

10:57
«Vais pedir-me em namoro?»: Miranda provoca Afonso e este reage com gesto carinhoso - Big Brother
02:41

«Vais pedir-me em namoro?»: Miranda provoca Afonso e este reage com gesto carinhoso

10:47
O clima aquece: A massagem e o gesto de atrevido de Miranda a Afonso no cair da noite - Big Brother
04:08

O clima aquece: A massagem e o gesto de atrevido de Miranda a Afonso no cair da noite

10:35
Noivo com dois meses de namoro. Leandro apresenta a mulher que o fez querer voltar a subir ao altar - Big Brother
02:37

Noivo com dois meses de namoro. Leandro apresenta a mulher que o fez querer voltar a subir ao altar

10:33
Nuno Brito revela rosto da nova namorada. Comparações com Lisa Schincariol não tardam a chegar - Big Brother
03:05

Nuno Brito revela rosto da nova namorada. Comparações com Lisa Schincariol não tardam a chegar

10:13
Luísa Castel-Branco sobre o «Big Brother Verão»: «Coitadinha, não merece ganhar!» - Big Brother
04:07

Luísa Castel-Branco sobre o «Big Brother Verão»: «Coitadinha, não merece ganhar!»

10:11
Miranda quer 'enfiar' Afonso no carro após gala Final e este deixa aviso: «Isto vai acabar mal» - Big Brother
03:08

Miranda quer 'enfiar' Afonso no carro após gala Final e este deixa aviso: «Isto vai acabar mal»

09:56
«Se fosse a ti, tinha vergonha de ti próprio»: Afonso diz que Viriato imita Bruno de Carvalho e vai mais longe - Big Brother
02:36

«Se fosse a ti, tinha vergonha de ti próprio»: Afonso diz que Viriato imita Bruno de Carvalho e vai mais longe

09:48
As palavras emocionantes de Afonso a Jéssica que deixaram Miranda com esta cara - Big Brother
02:31

As palavras emocionantes de Afonso a Jéssica que deixaram Miranda com esta cara

09:26
Ciúmes e desconforto? Miranda triste após pedido de desculpas de Afonso à ex: «Tu ainda sentes algo por ela» - Big Brother
03:07

Ciúmes e desconforto? Miranda triste após pedido de desculpas de Afonso à ex: «Tu ainda sentes algo por ela»

Leandro está noivo ao fim de dois meses de namoro! Saiba quem é a nova namorada do cantor

  • Big Brother
  • Há 1h e 51min
Leandro está noivo ao fim de dois meses de namoro! Saiba quem é a nova namorada do cantor - Big Brother

Leandro está apaixonado e não tem medo de o mostrar. O cantor e ex-concorrente do Big Brother Famosos partilhou vários registos ao lado da mulher com quem está noivo, após apenas dois meses de namoro.

O amor está no ar! Leandro, cantor e ex-concorrente do Big Brother Famosos, surpreendeu os fãs ao anunciar que está noivo da nova companheira, Marina Pereira, apenas dois meses depois de terem iniciado o namoro. Nas redes sociais, o artista tem partilhado diversas fotografias e vídeos ao lado da noiva, onde os dois surgem cúmplices, sorridentes e visivelmente apaixonados.

Desde jantares românticos a momentos mais descontraídos, os registos mostram a forte ligação do casal, que decidiu dar um passo importante na relação.

Na galeria, veja as fotografias mais recentes partilhadas pelo cantor com a noiva, numa fase em que o amor parece falar mais alto do que nunca.

Temas: Leandro Marina Pereira

