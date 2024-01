Há 3h e 29min

Recorda-se da irmã gémea de Patrícia Silva? São iguais! Veja as fotos

Durante o Big Brother 2022, em que Patrícia Silva participou, a irmã Joana marcou presença no programa «Dois às 10» e fez-se passar pela concorrente. As semelhanças entre as duas não deixaram ninguém indiferente.

Patrícia e Joana são idênticas não só fisicamente, como na forma de falar e no tom de voz. Veja o vídeo:

