Lembra-se das histórias de amor que começaram no BB? Recorde as mais marcantes (com e sem final feliz)

Recorde todas as histórias de amor aqui!

O «Big Brother» é, sem dúvida, o palco do começo de muitas histórias de amor. Algumas delas ficam pelo caminho, mas outras perduram até aos dias de hoje.

Como recordar é viver, deixamos aqui as imagens dos casais das várias edições - das mais antigas às mais recentes - que continuam juntos desde que se conheceram e se apaixonaram no reality show.

Para além disso, recordamos também aqueles que não vingaram, mas que de alguma forma marcaram a edição em que participaram.

Do lado feliz temos Célia e Telmo, que foram os primeiros, na estreia do «Big Brother» em 2001, mantendo até hoje um casamento sólido, do qual nasceram dois filhos, Alexandre e Rafael.

Os últimos, até ao momento, são Bernardo Sousa e Bruna Gomes, que se apaixonaram na edição do «Big Brother Famosos 2», em 2022 e continuam mais unidos do que nunca.

Já do lado menos feliz, Marta Cardoso e Marco Borges, apaixonaram-se também na primeira edição do Big Brother, em 2001, mas o casamento não resultou.

O último casal a separar-se foi Bárbara Parada e Miguel Vicente, que se conheceram no Big Brother de 2022.

Pelo meio há muitos outros casais com histórias de amor nascidas no Big Brother.