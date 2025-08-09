Lembra-se de Carolina Aranda? Dois anos depois, a vencedora d'O Triângulo está irreconhecível

Carolina Aranda venceu a primeira e única edição d’O Triângulo com 52% da preferência do público. A jovem, de 26 anos, levou na altura quase 25 mil euros para casa, mas afinal o que é feito dela?

Atualmente, a jovem mantém-se muito ativa nas redes sociais, tem também alguns temas musicais divulgados no Youtube e, ao que se sabe, continua a viver em Lisboa. Recentemente, Carolina também mudou radicalmente de visual e surgiu com o cabelo muito loiro. Os fãs aprovaram o novo look e não faltam elogios nas redes sociais.

