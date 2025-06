Lembra-se de Fábio Caçador? Ficou em terceiro lugar no Big Brother e agora aposta na política

Fábio Caçador surpreende tudo e todos ao passar do mundo dos reality-shows para o da política, candidatando-se pela CDU à presidência da Junta de Freguesia de Safara, no concelho de Moura, nas próximas eleições autárquicas.

«Fábio Manuel Campaniço Caçador, 37 anos, nascido e criado em Safara, desde jovem esteve ligado ao trabalho no campo, onde adquiriu um forte sentido de disciplina, dedicação e compromisso», lê-se no seu vídeo de candidatura, partilhado no Instagram.

Na legenda do vídeo do terceiro finalista do Big Brother 2024, lê-se ainda: «Aos 23 anos, decidiu mudar o rumo profissional e entrou no setor imobiliário onde construiu uma carreira sólida, área à qual se tem dedicado inteiramente, acumulando experiência e conhecimentos ao longo do seu percurso profissional».

«É hoje um profissional reconhecido, continuando a evoluir e a adaptar-se constantemente às exigências deste setor. Habituado a grandes desafios e empenhado em contribuir para um futuro melhor com progresso e oportunidades para as gentes da sua terra natal, quer aproveitar a experiência e os conhecimentos para trazer para a sua terra novas ideias, aplicando-as com equilíbrio em todas as áreas, num projeto que considera sustentado e profissional, e que permite ter um futuro com esperança!».

«O concelho precisa de renovar o compromisso com o caminho do desenvolvimento, e a freguesia de Safara não se pode dissociar desse compromisso, no qual os valores culturais e sociais devem ser considerados como fator de desenvolvimento. Safara merece um futuro. Um futuro com progresso e com esperança!», concluiu-se.