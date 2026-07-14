Lembra-se de Ítalo Lima? Ex-concorrente surpreende com excelente forma física

Ítalo Lima continua a dar que falar, vários anos depois de se ter tornado conhecido do grande público. O vencedor do Love on Top tem mantido uma presença ativa nas redes sociais, onde partilha frequentemente momentos do seu dia a dia e, sobretudo, da sua rotina de treino.

Nas mais recentes publicações, o ex-concorrente surpreendeu os seguidores ao exibir uma excelente forma física. As fotografias e vídeos divulgados mostram um corpo definido e musculado, resultado de um estilo de vida focado no exercício físico e na disciplina.

Ao longo dos últimos anos, Ítalo Lima tem partilhado diversos registos relacionados com os treinos, revelando a importância que atribui à prática regular de atividade física e aos hábitos saudáveis. Os resultados são visíveis e não têm passado despercebidos aos fãs.

Recorde-se que Ítalo Lima conquistou a popularidade ao vencer uma das edições de Love on Top em 2017, tornando-se um dos concorrentes mais marcantes do formato.

Apesar de estar hoje mais afastado da televisão, continua a acompanhar os seus seguidores através das redes sociais, onde vai partilhando momentos pessoais e profissionais.

Percorra a galeria que preparámos para si com as melhores imagens do ex-concorrente.