Lembra-se de Ricky e Daniela Faria? Recorde a história de amor em imagens

Ricky e Daniela Faria conheceram-se e apaixonaram-se no Big Brother Famosos em 2002 e desde então nunca mais se largaram. Casaram e tiveram um filho, Guilherme, hoje com 19 anos.

Em declarações exclusivas à SELFIE, Ricky contou como tudo aconteceu e revelou o segredo da relação de tantos anos: «Já conhecia a Daniela das telenovelas. Ela não me conhecia», disse.

«Na verdade, como ela era de outro país, não conhecia ninguém. Mas já a conhecia antes e obviamente que não me era indiferente. Entretanto, com o desenrolar das coisas, fomo-nos aproximando. Ela também gostou de mim», contou.

O ex-milénio disse ainda que para a relação funcionar há tantos anos, «a presença de Deus e os ensinamentos que Ele nos dá são essenciais».

«Hoje em dia, há muitas relações micro-ondas. É tudo muito rápido e arrefece muito depressa. Um relacionamento deve ser uma coisa bem cozinhada, com tempo. Tem de haver dedicação», acrescentou Ricky citado pela SELFIE.

O ex-concorrente deu ainda conselhos conjugais: «Temos de dar e receber e vice-versa. A reciprocidade é importante, assim como termos atividades juntos. Por vezes, o trabalho consome algum tempo e esquecemo-nos de que temos uma relação», rematou.

