Lembra-se de Tiago Ginga? Apaixonou-se no Secret Story, foi pai e hoje está muito diferente

19:55
Catarina Miranda massaja Viriato Quintela: Todas as imagens do momento insólito - Big Brother
03:02

Catarina Miranda massaja Viriato Quintela: Todas as imagens do momento insólito

19:50
Jéssica Vieira garante que não quer ser associada a Afonso Leitão e lança farpa a Catarina Miranda - Big Brother
02:19

Jéssica Vieira garante que não quer ser associada a Afonso Leitão e lança farpa a Catarina Miranda

19:47
Rivais em confronto. Jéssica Vieira dispara contra Catarina Miranda: «Eu não sou obrigada a comer aquilo que tu queres» - Big Brother
01:47

Rivais em confronto. Jéssica Vieira dispara contra Catarina Miranda: «Eu não sou obrigada a comer aquilo que tu queres»

19:39
Afonso Leitão explode com Catarina Miranda: «Hoje ainda não paraste de falar nisso» - Big Brother
03:07

Afonso Leitão explode com Catarina Miranda: «Hoje ainda não paraste de falar nisso»

19:28
«Erro à tua frente, não erro nas tuas costas»: Jéssica Vieira deixa tudo em ‘pratos limpos’ com Catarina Miranda - Big Brother
06:25

«Erro à tua frente, não erro nas tuas costas»: Jéssica Vieira deixa tudo em ‘pratos limpos’ com Catarina Miranda

19:21
«E se…»: Desafio do Big Brother gera faíscas entre os concorrentes - Big Brother
08:13

«E se…»: Desafio do Big Brother gera faíscas entre os concorrentes

18:48
Discussão em direto. Adriano Martins contra Daniela Santos - Big Brother
02:06

Discussão em direto. Adriano Martins contra Daniela Santos

18:17
Jéssica Vieira merece vencer? Quem o justifica é Afonso Leitão - Big Brother
03:23

Jéssica Vieira merece vencer? Quem o justifica é Afonso Leitão

18:14
Catarina Miranda não confia em Afonso Leitão? Concorrente quebra o silêncio: «Não é confiável porque...» - Big Brother
01:48

Catarina Miranda não confia em Afonso Leitão? Concorrente quebra o silêncio: «Não é confiável porque...»

18:07
Está aberta uma nova votação para definir o futuro dos concorrentes. Quem decide é o público - Big Brother
02:15

Está aberta uma nova votação para definir o futuro dos concorrentes. Quem decide é o público

18:04
Momento de partilha: finalistas recordam os melhores momentos na casa - Big Brother
05:52

Momento de partilha: finalistas recordam os melhores momentos na casa

17:40
Catarina Miranda continua a tentar seduzir Afonso... E tudo à frente de Jéssica, ex-namorada do concorrente - Big Brother
02:08

Catarina Miranda continua a tentar seduzir Afonso... E tudo à frente de Jéssica, ex-namorada do concorrente

17:23
Jéssica revela elogio especial que recebeu por parte do próprio Big Brother - Big Brother
01:19

Jéssica revela elogio especial que recebeu por parte do próprio Big Brother

17:17
Viriato pergunta a Jéssica se precisa de companhia para dormir - Big Brother
01:28

Viriato pergunta a Jéssica se precisa de companhia para dormir

16:57
Afonso Leitão e Jéssica sozinhos no jardim... E de forma inédita - Big Brother
01:30

Afonso Leitão e Jéssica sozinhos no jardim... E de forma inédita

16:42
A dias da final, Afonso afirma que Catarina Miranda lhe deu uma 'chapada': «Queres-me queimar» - Big Brother
01:32

A dias da final, Afonso afirma que Catarina Miranda lhe deu uma 'chapada': «Queres-me queimar»

15:55
Está o caldo entornado: Jéssica e Viriato entram em confronto e elevam a voz um ao outro - Big Brother
04:18

Está o caldo entornado: Jéssica e Viriato entram em confronto e elevam a voz um ao outro

14:46
Acabou-se a paz na casa. Viriato e CaLe em novo confronto aceso: «Vocês são necrófagos!» - Big Brother
02:28

Acabou-se a paz na casa. Viriato e CaLe em novo confronto aceso: «Vocês são necrófagos!»

14:40
Há futuro para os CaLe? Afonso perdoa Miranda e esta já faz planos: «Tem tudo para dar certo» - Big Brother
03:07

Há futuro para os CaLe? Afonso perdoa Miranda e esta já faz planos: «Tem tudo para dar certo»

14:37
De Tony Carreira a Anselmo Ralph: Painel de luxo na gala final do Big Brother Verão - Big Brother

De Tony Carreira a Anselmo Ralph: Painel de luxo na gala final do Big Brother Verão

14:23
Drama e lágrimas falsas. Miranda pede beijo a Afonso e leva 'barra': «Fiz mal a alguém?» - Big Brother
04:20

Drama e lágrimas falsas. Miranda pede beijo a Afonso e leva 'barra': «Fiz mal a alguém?»

14:20
Miranda faz balanço da relação com Afonso: «Para amar alguém, temos de nos amar» - Big Brother
01:38

Miranda faz balanço da relação com Afonso: «Para amar alguém, temos de nos amar»

13:14
«Vê o que tu despedaçaste»: Afonso deixa Miranda em parafuso ao devolver a pulseira dos CaLe - Big Brother
03:10

«Vê o que tu despedaçaste»: Afonso deixa Miranda em parafuso ao devolver a pulseira dos CaLe

13:09
Fim dos CaLe? Afonso tira a pulseira de Miranda: «Não me faças isto, fico mesmo triste» - Big Brother
03:01

Fim dos CaLe? Afonso tira a pulseira de Miranda: «Não me faças isto, fico mesmo triste»

13:03
CaLe zangados? Miranda 'mente' a Afonso e este reage: «Não me dirijas mais a palavra» - Big Brother
02:28

CaLe zangados? Miranda 'mente' a Afonso e este reage: «Não me dirijas mais a palavra»

Lembra-se de Tiago Ginga? Apaixonou-se no Secret Story, foi pai e hoje está muito diferente

  • Hoje às 16:01
Lembra-se de Tiago Ginga? Apaixonou-se no Secret Story, foi pai e hoje está muito diferente

Veja como está diferente Tiago Ginga.

Tiago Ginga entrou na quarta edição do Secret Story - Casa dos Segredos, que foi para o ar em setembro de 2013.

Agora, 12 anos depois, o ex-concorrente sofreu uma transformação radical e surpreendeu tudo e todos com o seu novo visual, de cabelo grisalho.

De recordar que o ex-concorrente apaixonou-se por Bernardina Brito dentro da casa mais vigiada do País. Dessa relação, já terminada, nasceu Kévim, hoje com nove anos, mas a relação dos dois não é a melhor. 

Em fevereiro de 2024, Tiago Ginga deu uma entrevista ao programa «Goucha» da TVI, onde respondeu às acusações de Bernardina, de que era um pai ausente da vida do filho, reconhecendo os seus erros. 

«Era muito bonito estar a vir à televisão e dizer que sou o melhor pai do mundo, mas eu assumo os meus erros: Não estou a ser o melhor pai do mundo. Muito devido a um problema que eu estou a passar neste momento, que muitas pessoas fingem não acreditar, mas os meus e eu sabemos», disse, referindo-se a uma depressão. 

Tiago Ginga sublinhou: «Não é justificação para nada, mas se me perguntar eu digo que não estou a ser o melhor pai do mundo e a Bernardina é uma mulher super mudada e é a melhor mãe que eu podia escolher para o meu filho, porque está a fazer um trabalho excecional». 

«Assim como o companheiro da Bernardina, que eu mando-lhe aqui um abraço. Recebo alguns comentários: ‘mas o teu filho chama pai a outra pessoa’. Eu não tenho problemas com isso, porque o Pedro tem sido um pai para o Kévim e o importante para o meu filho é ter amor», reiterou. 

O ex-concorrente recordou ainda a relação boa que tinha com o filho: «Éramos unha e carne, o meu filho só me via a mim. O Kévim agora está com nove anos, infelizmente está aqui com uns problemas de personalidade que o Kévim está a passar, mas estamos a tratar disso». 

«Vou sempre tentando fazer de tudo, mas sinto que por vezes não o consigo fazer. Nós éramos unha e carne, o meu filho adorava-me e de repente há um certo afastamento, por culpa minha e estamos agora um pouco afastados», reconheceu Tiago Ginga. 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja o antes e depois de Tiago Ginga. 

 

