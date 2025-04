Lembra-se de Tierry Vilson? Ex-concorrente surge em partilha de Teresa Silva. Veja como está

Teresa Silva, ex-concorrente do Big Brother e atual comentadora da TVI, fez uma partilha rara nas redes sociais onde se mostra ao lado do filho, Tierry Vilson.

O jovem participou na quarta da edição da Casa dos Segredos, em 2013, e carregava um segredo em com com Sofia Sousa - «Temos uma filha», Yasmin Dafne, agora com 11 anos.

Na altura, Tierry protagonizou um momento marcante, quando não aguentou mais guardar o segredo e 'explodiu', contanto a toda a gente que era o pai da filha de Sofia, entre lágrimas e gritos.

Após a sua participação, Tierry afastou-se dos holofotes e foi viver para o Dubai, onde acabou por se casar com Meghan. Dessa relação nasceu mais uma filha, Aeyla, agora com quase dois anos.

