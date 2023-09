Lembra-se de Tierry Vilson? Longe dos holofotes, ex-concorrente surge em partilha rara de Teresa Silva

28 ago, 12:39

Teresa Silva mostrou o filho Tierry, que se encontra afastado dos holofotes, a viver no Dubai.

Teresa Silva, ex-concorrente do «Big Brother», foi avó novamente, da segunda filha de Tierry Vilson, em comum com a mulher Megan, de cidadania americana.

A bebé nasceu no Dubai e Teresa Silva foi lá vê-la. Na sua página de Instagram, a ex-concorrente partilhou fotografias suas com a bebé, mas também com o filho que está longe dos holofotes há muito tempo.

«Os momentos de alegria compartilhamos com quem a gente ama», escreveu na legenda das fotografias, em que surge com Tierry, com o marido Jorge e com a neta mais velha, Yasmin Dafne, fruto da relação do filho com Sofia Sousa.

Recorde-se que Tierry Vilson participou na quarta edição da «Casa dos Segredos» em conjunto com Sofia Sousa, com quem partilhava um segredo: «Temos uma filha em comum».

Entretanto, o ex-concorrenre refez a sua vida e casou com uma norte-americana, de quem tem agora uma filha. Atualmente vivem no Dubai.

