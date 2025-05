Lembra-se de Wilson Teixeira, do Secret Story? Não vai acreditar numa das profissões que já teve…

Wilson Teixeira ficou conhecido do público português com a sua participação na terceira edição do Secret Story - Casa dos Segredos, que estreou em setembro de 2012.

Concorrente polémico, Wilson esteve envolvido nas maiores discussões e conflitos da sua edição, bem como de outras em que participou posteriormente, ficando na memória dos fãs de reality-shows.

Mas mais de 12 anos depois da sua estreia nos realities, o que tem feito Wilson Teixeira? Através da sua página de Instagram oficial, concluímos que voltou à profissão que tinha em 2012, de treinador de futebol.

Mas nem sempre foi assim... em 2022 surgiram notícias de que Wilson seria motorista de TVDE e o próprio acabou por confirmar isso mesmo, profissão que terá mantido até ao ano passado, sensivelmente.

Atualmente, como lhe dissemos, Wilson mostra-se um treinador de futebol orgulhoso, treinando, desde o início deste ano de 2025, a 1.ª liga de Andorra com sucesso.

«Desde janeiro, tenho tido o privilégio de acompanhar esta equipa de perto, vivendo cada momento, cada desafio e cada conquista ao lado destes jogadores e HOMENS», escreveu Wilson numa publicação no seu Instagram.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as melhores imagens de Wilson Teixeira.