Lembra-se deles? Chocaram o País quando anunciaram o divórcio. Dois anos depois, ela vem a público lançar farpas polémicas ao 'ex'

Marcaram a história do Secret Story, mas surpreenderam quando anunciaram o divórcio. Dois anos depois, ela quebra o silêncio sobre a separação e deixa farpas polémicas.

Foi em 2024 que um dos casais mais queridos dos realities chocou tudo e todos. Daniela Filipa e Márcio Poças estavam juntos há 17 anos quando decidiram pôr um ponto final do casamento de ambos.

A novidade caiu que nem uma bomba, mas os dois decidiram manter-se resguardados sobre os motivos que levaram à separação. No entanto, agora, dois anos depois, Daniela Filipa recorreu às redes sociais para partilhar um desabafo sobre o tema, e aproveitou para lançar algumas farpas ao ex-companheiro.

A ex-concorrente do Secret Story começou por dizer que tem recebido várias mensagens que ainda envolvem o nome do ex-marido. «As pessoas tocam em coisas que sabem que vão magoar. Tenho recebido mensagens que dizem: ‘É por isso que o teu marido te deixou’, ‘é por isso que ficaste sem ninguém..’», lamentou.

E prosseguiu, deixando no ar a teoria de que Márcio Poças falhou com ela: «As pessoas não fazem ideia do que se passou. Não fazem mesmo. E se soubessem a pessoa correta que eu fui tendo em conta toda a situação que se passou… nunca falei e nunca irei falar. Não acho correto falar porque são assuntos de duas pessoas. Se calhar se soubessem, iriam perceber muita coisa.»

«Mas não faz mal, eu fico como a má da fita. Mas as pessoas que sabem, sabem a verdade. E magoa-me quando me dizem que foi por isto ou por aquilo que ele me deixou. Se vocês soubessem o porquê, o que aconteceu, mesmo após, vocês diziam assim: ‘e nunca disseste nada? Estiveste calada este tempo todo?’ Sim estive, e vou continuar», acrescentou ainda.

Por fim, Daniela Filipa deixou um recado direto para o ex-marido. «Se eu falasse, se eu abrisse a boca, muita coisa se estragava. Só para terem um bocadinho de noção. Muito do que se passa entre quatro paredes, ninguém sabe. E eu fico magoada não é por não estar bem resolvida, porque estou», terminou.