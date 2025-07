Lembra-se do Icas, vencedor do Big Brother 2? Saiba o que é feito dele e veja como está agora

Henrique Torres, mais conhecido como Icas, tornou-se um nome conhecido do público em 2001, após vencer a segunda edição do Big Brother da TVI. Na altura, Icas partilhou com os seus seguidores que tinha o sonho de seguir a vida religiosa e tornar-se padre. No entanto, 24 anos depois, a sua trajetória profissional tomou um rumo completamente diferente.

Liliana Matos, ex-participante do mesmo «Big Brother 2», esteve no «Dois às 10» e deu a conhecer o que é feito de Icas. Segundo a ex-concorrente Liliana, ele atualmente reside na Alemanha e, ao contrário do que sonhava na juventude, tornou-se professor de História.

Liliana ainda acrescentou que, apesar de não seguir o caminho da religião, Icas continua a ser uma pessoa muito querida pelos antigos colegas do programa, com quem mantém contacto através de um grupo de WhatsApp.

Liliana ainda acrescentou que, apesar de não seguir o caminho da religião, Icas continua a ser uma pessoa muito querida pelos antigos colegas do programa, com quem mantém contacto através de um grupo de WhatsApp.