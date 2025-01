Lembra-se dos pais da ex-concorrente, Jéssica Fernandes? Não os vai reconhecer nestas fotos de há quase 30 anos

Veja como estão irreconhecíveis os pais de Jéssica Fernandes há quase 30 anos!

Jéssica Fernandes participou no «Big Brother - A Revolução» e apesar de ter sido ela a concorrente, o seu pai também ficou conhecido do grande público.

Pedro Fernandes não deixou ninguém indiferente pelo seu visual original, com uma grande barba e tranças no cabelo comprido, já para não falar dos óculos que tão bem o caracterizam.

De recordar que a par de Jéssica, também Sandra, mãe dela e mulher de Pedro, participou na mesma edição do reality show.

Agora, mostramos-lhe algumas fotografias antigas do casal no dia do seu casamento - há 28 anos - e acredite, não os vai reconhecer! Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens.