Leonardo Gerevini: Veja o antes e depois da transformação corporal do concorrente do Big Brother

Em apenas 4 meses, Leonardo Gerevini perdeu cerca de 15kg!

Em julho de 2024, o personal trainer João Silva partilhou no Instagram a transformação do agora concorrente do Big Brother 2025: «um resultado incrível do Leonardo em apenas 4 meses que tinha como objetivo principal perda de massa gorda».

Eis o segredo: «Os treinos do Leonardo foram em casa apenas com um par de halteres e uns elásticos, 3/4 vezes por semana! A alimentação sempre ajustada com uma refeição livre por semana» explicou João Silva.

O Leonardo é de Chaves, tem 25 anos e trabalha no call center de um hospital privado. Licenciou-se em Ciências do Desporto e começou o mestrado, mas admite que a entrada no mundo do trabalho o fez abrandar nos estudos.

Divide casa com amigos estudantes e confessa que as festas são uma constante. Define-se como "cromo vaidoso", divertido e cheio de personalidade. Diz que tem muito sucesso junto do sexo oposto e que o bigode e o penteado "mullet" já são imagem de marca. Solteiro, garante que é impossível passar despercebido.

Por isso, entra no Big Brother para se divertir, “dar canal” e, claro, conquistar ainda mais sucesso.